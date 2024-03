Lo que necesitas saber: El asalto al Capitolio ocurrió como consecuencia de los discursos de Donald Trump. Prometer un "baño de sangre" no es cualquier cosa viniendo de él y tampoco es la primera vez que deshumaniza a los migrantes

¿Usted no aprende, verdad? Donald Trump sigue aventándose discursos detestables rumbo a las elecciones de Estados Unidos este 2024. El candidato republicano calificó a los migrantes como “animales” y prometió un “baño de sangre” en caso de no volver a ser Presidente de su país.

Todo eso lo dijo en un mitin desde Ohio, ganándose críticas desde todos los frentes. Recordemos que en el 2020 no ganó Biden… perdió Trump (que no es lo mismo); y sí, en gran medida eso fue por sus discursos de odio, justo como los que acaba de pronunciar.

Donald Trump promete baño de sangre / Foto: Getty

Donald Trump promete un “baño de sangre” si pierde la presidencia este 2024

“Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país”. Esas fueron las palabras exactas que pronunció Donald Trump desde la ciudad de Vandalia, Ohio. Mencionó esa frase mientras hablaba de las automotrices de China construidas en México a las que impondría aranceles: “Si gano, les pondremos aranceles, si no gano, habrá un baño de sangre”.

Obviamente no aclaró a qué se refería con exactitud, pero tampoco se necesita ser un genio. El antecedente del asalto al Capitolio en 2021, luego de perder las elecciones de 2020, nos da pistas de lo que podría suceder.

Por ahí se habla de que el teleprompter donde leía su discurso falló algunas veces y por eso parecía que revolvía temas, pero igual eso no justifica lo que dijo.

Foto: Reuters

Donald Trump enfrentó juicios precisamente por incitar el ataque de sus fanáticos en la sede del Congreso estadounidense. Los libró, por eso sigue peleando por volver a la Casa Blanca, pero prometer un “baño de sangre” quedará como antecedente si vemos algún otro episodio similar al asalto al Capitolio.

De acuerdo con la agencia EFE, Donald Trump habló precisamente de quienes se encuentran detenidos por el asalto al Capitolio. Los llamó “rehenes” y reiteró su promesa de indultarlos si gana la presidencia de Estados Unidos.

Donald Trump promete baño de sangre / Foto: Reuters

Y también llamó “animales” a los migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos

La retórica contra los migrantes de Trump ya es muy conocida. Los ha llamado de todas las maneras posibles, incluyendo “animales”. Ya lo había hecho hace algunos años, pero como decíamos, no aprendió.

Donald Trump deshumanizó a los migrantes, primero generalizándoles como “criminales”, para después decir que no estaba seguro de poderles llamar siquiera “personas”.

“En algunos casos, en mi opinión, no se les puede llamar personas. Pero no se me permite decir eso porque la izquierda radical dice que es algo terrible. ¡Son animales y tenemos que detenerlos!”.

Foto: Reuters

La campaña de Biden respondió a la amenaza de Trump de tener un “baño de sangre”

Como la amenaza de Donald Trump se viralizó muy rápido, el equipo de campaña de Joe Biden no tardó en enviarle un recadito. Le mandaron decir que lo único que obtendrá tras as elecciones será una nueva derrota.

El equipo de campaña de Trump le respondió por el baño de sangre que prometió

¿Y cómo va la lucha entre Biden y Trump por la presidencia de Estados Unidos?

Las primeras encuestas de marzo, tras confirmarse que Trump y Biden volverán a ser los candidatos por el partido Demócrata y Republicano, apuntan a que esta vez ni los discursos de odio le pondrán el pie a Donald Trump.

Encuestas del corporativo News Corp y una más del New York Times (recogidas por El Economista), ponen a Donald Trump con una ventaja ligera sobre Biden, pero finalmente ventaja. En la primera el republicano aventaja con un 47% las preferencias contra el 45% de Biden, mientras que en la del NYT obtuvo un 48% por encima del 43% del actual presidente.

Dichas encuestas también contemplan un porcentaje de personas indecisas, así como para otros candidatos independientes. Pero si son tan exactas como prometen, entonces veríamos otros cuatro años al señor Trump sentado cómodamente en la Casa Blanca tirando discursos similares. Habrá que prepararse.

Te puede interesar