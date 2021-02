40% de las muertes por COVID pudieron evitarse en EUA pero… Donald Trump

Aunque Donald Trump ya no está en el poder, llegó el momento de evaluar la gestión de su gobierno en el sector Salud y los resultados no son los mejores. De hecho, muestran la magnitud de la crisis sanitaria que Estados Unidos enfrenta en la pandemia. De acuerdo con la revista científica The Lancet, 40% de las muertes por COVID-19 pudieron evitarse.

Eso no es todo, además miles de muertes registradas en este país en 2018 pudieron evitarse mediante la aplicación de políticas sanitarias distintas a las llevadas a cabo por el gobierno —lo que coloca a la gestión de Donald Trump como incapaz de reaccionar a una emergencia sanitaria o responder a la atención elemental de salud pública.

NEW @TheLancet Commission assesses the devastating impact of the #Trump administration on every aspect of health in 🇺🇸 and calls for sweeping reforms to reverse the deteriorating health of the US population. Read now: https://t.co/SWPkWMXjfS #FutureHealthUSA 👇 pic.twitter.com/FEicYyZzz4 — The Lancet (@TheLancet) February 11, 2021

Política de salud en Estados Unidos

De acuerdo con el informe ‘Public Policy and health in the Trump era’ publicado en The Lancet, en 2018 se pudieron evitar 461 mil muertes. ¿De qué manera?

Los especialistas que trabajaron en este informe concluyeron que el magnate no invirtió en políticas de salud pública y se olvidó totalmente de brindar el acceso universal a servicios de salud.

Aquí, el informe destacó que no sólo fue asunto de Trump. El problema del acceso a servicios de salud lleva un montón de años. Desde la Presidencia de Ronald Reagan, quien en la década de los 80 del siglo pasado comenzó con la retirada del Estado en el sector público.

Y en cambio, abrió cancha para la participación de empresas así como los beneficios para este sector —que ayudaron a la acumulación de riqueza peeeeero le dieron al traste a las políticas de seguridad social, lo que derivó en un obstáculo para que la esperanza de vida aumentara como en otros países.

Ya con este antecedente, Trump preservó el sistema de los servicios de salud privados —que manejan altos costos y pueden llegar a ser inaccesibles— por encima del público, ignorando el riesgo de obesidad o diabetes en este país y ahí los lamentables resultados.

Muertes por COVID-19 que pudieron evitarse en Estados Unidos: el gobierno de Donald Trump

Con este historial y ante una crisis sanitaria como el COVID-19, Trump siguió manejando de manera errónea la política de salud.

Como mencionamos, este informe señala que 40% de las más de 341 mil muertes por COVID-19 registradas en Estados Unidos se habrían evitado.

¿Qué fue lo que sucedió? Si el gobierno de Donald Trump hubiera empleado una tasa de mortalidad similar a la que usan los países del G-7. Sin embargo, el gobierno del magnate optó por guiarse por un discurso político que muchas veces atendían a sustentar noticias o hechos falsos sobre el COVID-19 o simplemente, cerraban los ojos ante la crisis sanitaria.