¿Se acuerdan de la “boda fifí”? Pues Dulce Silva quiere gobernar Tlaxcala

¿Se acuerdan de Dulce Silva Hernández? Por allí de octubre de 2018 en plena transición de Gobierno, protagonizó la portada de la revista ¡Hola! junto con César Yáñez, coordinador General de Política de AMLO —y todo para presumir su boda, a la que asistió el entonces presidente electo en medio de un montón de críticas, ya que de alguna manera la organización del evento recordaba a las viejas prácticas de farándula de Enrique Peña Nieto. Pues bien, ahora resulta que la empresaria va por la candidatura a la gubernatura de Tlaxcala.

Hace un par de días Dulce Silva Hernández anunció —mediante sus redes— que busca una oportunidad para contender por la gubernatura de Tlaxcala bajo la bandera de Morena.

Más o menos esto fue lo Dulce Hernández dijo: “Me registré formalmente en Morena para participar en el proceso a la candidatura por la gobernatura de Tlaxcala. Me siento contenta, estamos arriba en las encuestas”.

El registro se hizo el 5 de diciembre en medio de los y las simpatizantes que le cayeron a las oficinas de Morena en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc CDMX —a pesar de las recomendaciones de las autoridades chilangas para que la gente evite como sea las aglomeraciones, hasta música y un breve bailongo se armó, aunque no fue la única aspirante que llevó a su tropa como apoyo. Hubo otros casos.

Pero regresando al rollo de la precandidatura de Dulce Silva Hernández, empresaria de Huamantla, Tlaxcala, vale mencionar que junto con César Yáñez comparte militancia en Morena.

Y ahora rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021, Hernández ha aprovechado el tiempo para hacer proselitismo y en una de esas llevarse la candidatura a la gubernatura —además de denunciar acoso y hostigamiento en su contra y su equipo de trabajo porque, de acuerdo con la empresaria, “bien” en las encuestas. “Los medios aliados de los que no quieren el bien de Tlaxcala siguen intentando perjudicarme, pero no conseguirán su objetivo”, acusó.

Me motiva mucho el apoyo que me muestran mis compañeros y compañeras en todo el estado y me mueve la convicción de querer hacer más por nuestra gente, por nuestras comunidades, por nuestra economía, por todos. Por un cambio de fondo en Tlaxcala. pic.twitter.com/FvWh2a4Nln

— Dulce Silva (@DulceM_SilvaH) December 5, 2020