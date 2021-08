Durante 2020 aumentó el número de muertes por drogas en México, EUA y Reino Unido

Según recientes estadísticas de México, Estados Unidos y Reino Unido, durante 2020, año en que se dio el confinamiento por la pandemia de COVID-19, incrementó el número de muertes por el consumo de drogas.

Según el Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México 2021, de la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como de estadísticas del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México, de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA); mientras entre 2010 y 2019 se reportaron mil 192 muertes por consumo de drogas, tan solo en 2020 se registraron mil 735 fallecimientos por esta causa.

De hecho, según también estos números, el consumo de drogas aumentó un 20 % a nivel nacional; entre las más consumidas se encontraron las legales como el alcohol, pero también las ilegales como la marihuana, cocaína, heroína, tranquilizantes, barbitúricos, opio o morfina e inhalables, indicaron las Unidades de Especialidades Médicas Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

Mientras tanto, en el país vecino, las muertes por el consumo de drogas llegaron a más de 93 mil en 2020. Sí, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que los fallecimientos por sobredosis en 2020 aumentaron alrededor de un 30 %, principalmente por opioides sintéticos como el fentanilo.

Cabe señalar que en ambos casos se cree que el confinamiento durante la pandemia de COVID-19 tuvo que ver con este incremento de muertes por el consumo de drogas en 2020. Un ejemplo de esto es la situación en México, cuando tan solo el año pasado se reportaron más fallecimientos que en el periodo de 2010 a 2019, con mil 735 y mil 192 defunciones respectivamente.

Recientemente, la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido informó que en 2020 se registró un récord en el número de muertes por el consumo de drogas como la cocaína, como ocurrió en Inglaterra, Gales y Escocia.

Así es, según estos números, el año pasado se registraron cuatro mil 561 sobredosis mortales en Inglaterra y Gales, lo que representa una tasa de 76.7 por millón de habitantes, 3.8 % de aumento respecto a 2019. Además, explicaron que casi la mitad de estos fallecimientos fueron por opiáceos, mientras que las muertes por consumo de cocaína aumentaron un 9.7 %.

