Que no se las agandallen: Ebrard pide ante ONU distribución equitativa de vacunas

Casi al principio de la pandemia, cuando todavía no se veía pa’ cuando la vacuna, AMLO pidió a los países de más varo que no fueran gandallas y no las acapararan. Todos dijeron “¡no, carnalito, cómo crees!”… pero ahora que ya existen los biológicos, la realidad es otra. Y eso Ebrard lo denunció ante la ONU.

Por lo anterior, Marcelo Ebrard se lanzó (virtualmente) a una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, ahí, en representación de México y frente a líderes de varios países, volvió a pedir que las pocas vacunas que hay sean distribuidas de manera equitativa… o bueno, al menos que dejen algo.

“México propone al Consejo de Seguridad de la ONU tomar las medidas para que cese el acaparamiento de vacunas, esa injusticia es el principal riesgo a la paz y a la seguridad de la humanidad. Garantizar el acceso universal a las vacunas es el único camino para vencer la pandemia”, señaló Ebrard a modo de resumen, en sus redes sociales.

Ebrard propuso que se acelere la distribución de vacunas por vía COVAX

De acuerdo con los cálculos que maneja el canciller mexicano, entre 10 países tienen apañadas dos terceras partes de las vacunas aplicadas… mientras que 100 países no tienen ni una sola. “Nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco tiempo. Urge revertir la injusticia que se está cometiendo, de ello depende la seguridad de toda la humanidad”, agregó Marcelo Ebrard, como representante de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

🇺🇳🇲🇽🌎 | En el Consejo de Seguridad de la @UN, el Canciller @m_ebrard reiteró la posición de la #CELAC para garantizar el acceso universal a vacunas💉 y evitar su acaparamiento.pic.twitter.com/6fqZr6hj1d — PPT_CELAC (@PPT_CELAC) February 17, 2021

Durante su participación ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Ebrard señaló que, si bien la pandemia le ha pegado con tubo a todo mundo, nada se puede comparar con el daño que ha provocado entre los grupos más pobres. No sólo no los ha dejado tratar de progresar, sino que ha revertido logros que tomó décadas alcanzar.

Así como hace unos meses AMLO dijo ante el G-20, Ebrard señaló que la única manera de que todos salgamos de la pandemia es con cooperación: “si todo este tiempo así ha sido, ahora es más decisivo y crucial que lo hagamos. En ese sentido (…) se hace un llamado a fortalecer las cadenas de suministro, para el abasto justo, equitativo y oportuno de las vacunas para enfrentar la pandemia”.

Lo anterior no es que no esté contemplado, sólo que nomás no se ve para cuándo comience. Por ello, Ebrard propuso que inicie la distribución acelerada de vacunas a todos vía COVAX, con lo cual espera que se revierta el acaparamiento. “No es justo ni aceptable lo que ocurre”, concluyó.