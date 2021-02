Tsss: Emma Coronel se quedará en prisión y le niegan salir bajo fianza

Luego de que ayer las autoridades de Estados Unidos dieran a conocer la detención de Emma Coronel por el cargo de participación en narcotráfico internacional, también informaron que este 23 de febrero habría una primera audiencia de la que es esposa de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Pues este día, tras ésta, se reportó que la pareja del reconocido narcotraficante se quedará en prisión y sin posibilidad de salir bajo fianza.

De acuerdo con el reportero de Vice News, Keegan Hamilton y otros periodistas que cubrieron la primera audiencia de Emma Coronel, ella compareció en Washington D.C., en Estados Unidos, frente al juez Anthony Nardozzi, quien también participó en el juicio contra el Chapo Guzmán. Mientras que a la esposa del narcotraficante la representó el abogado Jeff Lichtman.

Sí, al inicio de su audiencia, que fue virtual por la pandemia de COVID-19, el juez le realizó algunas preguntas a Emma Coronel, sin embargo ella no contestaba. Eso sí, al parecer se trataba de alguna falla técnica y por la cual no podía escuchar nada.

El abogado de Emma Coronel señaló que no seguirían bajo fianza y que aceptaban una orden de detención temporal, lo que significa que la pareja del narcotraficante sinaloense seguirá en prisión indefinidamente por ahora: “Hoy no vamos a seguir adelante bajo fianza. Aceptamos una orden de detención temporal”.

Sí, Emma Coronel seguirá en prisión preventiva en lo que se resuelve su situación legal. Asimismo se dio a conocer, en lo que resolvían los problemas de comunicación, que ella se encuentra en la cárcel de Alexandria, en Virgina.

De acuerdo al juez estadounidense, los cargos que enfrenta la esposa del Chapo son por conspiración de drogas, por lo que si es declarada culpable, enfrentará mínimo 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua, así como una multa de 10 millones de dólares.

Igualmente la acusan de participar y ayudar a Joaquín Guzmán Loera en sus dos más recientes intentos de escape.

Aunque Emma Coronel seguirá en prisión y no tendrá derecho a fianza, su defensa podrá solicitar después una audiencia para pedirla: “Ordeno que la Sra. Aispuro sea detenida sin fianza en espera de juicio, reconociendo que la defensa mantiene su derecho a reabrir la prisión preventiva en el futuro”, fueron las palabras del juez.

