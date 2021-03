Que siempre no: Ernesto Cordero rechaza candidatura con el partido de Elba Esther

Sólo pasaron unas horas para que el ex secretario de Hacienda y Crédito Público —en la época de Felipe Calderón como presidente— dijera “no, gracias” a Redes Sociales Progresistas (RSP), luego de que su dirigente confirmara que Ernesto Cordero iría por una diputación plurinominal con la bandera del partido impulsado por la maestra Elba Esther Gordillo.

Ayer (16 de marzo) por la noche, Ernesto Cordero publicó un tuit acompañado de una carta en la que agradeció la invitación de Redes Sociales Progresistas y, después de echarse una reflexión, decidió anunciar que se queda en el sector privado antes de aventurarse de nueva cuenta en la política mexicana, en las elecciones de este 2021.

Recibí la invitación de la Comisión Ejecutiva de Redes Sociales Progresistas para participar como candidato a diputado. He decidido declinar esta oportunidad. Le agradezco a RSP la consideración. Aquí mis razones. pic.twitter.com/1VHC7VUHBx — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) March 17, 2021

Ernesto Cordero declina “invitación” para ser diputado por el partido de Elba Esther

“Recibí la invitación de la Comisión Ejecutiva del Partido Redes Sociales Progresistas para participar como candidato a diputado para la próxima Legislatura Federal.

Después de hacer una serie de consideraciones y tras un proceso de reflexión, he decidido no aceptar esta candidatura, dado que me encuentro dedicado a mis actividades profesionales en el sector privado”.

Además de estas líneas, a Ernesto Cordero sólo le quedó desearle suerte al partido que ha sido impulsado por la maestra Elba Esther Gordillo —desde mucho antes de que buscara su registro ante el INE (Instituto Nacional Electoral)— y recordó que en estos días México necesita identificarse con una alternativa partidista en la que pueda confiar.

Igual ayer el nombre de Ernesto Cordero apareció en medios tras el anuncio de Fernando González, dirigente Nacional de RSP, sobre la postulación del exlegislador.

En parte porque el exfuncionario fue señalado por Emilio Lozoya como uno de los políticos que recibió dinero de Odebrecht para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. Aunque la FGR (Fiscalía General de la República) no ha hecho grandes avances en este caso.

Regresando al comunicado de Ernesto Cordero, Fernando González le respondió con un video, donde aseguró que Redes Sociales Progresistas respeta su decisión peeeeeeero también deja abierta sus puertas abierta por cualquier rollo.