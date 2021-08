Seguirá sin paso: Estados Unidos mantiene cierre de frontera con México un mes más

Ya ni nos sorprende: Este viernes 20 de agosto, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que mantendrá el cierre de su frontera con México un mes más debido a la pandemia de COVID-19. De hecho, también informaron que seguirá bloqueada la frontera que comparten con Canadá.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este viernes que, con el principal objetivo de disminuir el número de contagios de COVID-19, en especial de la variante Delta, mantendrán el cierre de sus fronteras con México y Estados Unidos.

Sí, por medio de su cuenta oficial de Twitter, la dependencia estadounidense anunció que se extenderán las restricciones a los viajes no esenciales en las fronteras terrestres y en ferry con Canadá y México hasta el próximo 21 de septiembre. Sin embargo, aseguran que seguirá el flujo comercial y los viajes esenciales.

Además, las autoridades de Estados Unidos añadieron que trabajan junto a expertos médicos y de salud pública, así como con sus socios internacionales para decidir cómo retomar de manera sostenible y segura los viajes normales.

In coordination with public health and medical experts, DHS continues working closely with its partners across the United States and internationally to determine how to safely and sustainably resume normal travel.

— Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021