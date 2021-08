En estos países piden certificado de vacunación COVID a turistas y para lugares públicos

Desde hace algunas semanas, varios países han comenzado a informar, tanto a sus poblaciones como a los turistas, sobre el certificado de vacunación COVID-19 que solicitarán para entrar a sus territorios o para ingresar a lugares públicos como restaurantes, cines o museos. Por esta razón, acá te contamos cuáles son algunas de las naciones que solicitan este documento para poder circular libremente ante la pandemia de coronavirus.

Estados Unidos

Hasta hace unos días, el gobierno de Estados Unidos informó que estaba considerando la posibilidad de exigir a todos los turistas extranjeros que los visiten que estén totalmente vacunados, lo que significaría que pedirían un certificado o documento para comprobar la vacunación contra el COVID-19.

Sí, de acuerdo con Bloomberg, un funcionario de la Casa Blanca indicó que esta medida se daría por el incremento de casos positivos de COVID-19, provocados, principalmente, por la variante Delta. Es por esto que autoridades estadounidenses han estado desarrollando un plan para viajes internacionales, el cual se implementaría cuando reabran las fronteras.

Por otra parte, el pasado 3 de agosto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio anunció que comenzarían a pedir certificado de vacunación, con al menos una dosis de la vacuna, para los ciudadanos que quieran entrar a lugares públicos como restaurantes o gimnasios.

El programa se llama “Pase a la llave de NYC”, entrará oficialmente en vigor el próximo 16 de agosto y será obligatorio a partir del 13 de septiembre, cuando se espera que las escuelas vuelvan a abrir y los trabajadores regresen a las oficinas de Manhattan.

Cuando por fin se solicite este certificado de vacunación, se podrá presentar tanto en papel o por medio de la nueva aplicación de la ciudad: Excelsior, con la cual la gente podrá demostrar que está vacunada contra el COVID-19.

Italia

Desde el pasado viernes 6 de agosto, Italia comenzó a exigir el certificado de vacunación o tarjeta verde para que turistas y ciudadanos puedan entrar a museos, restaurantes o a otros lugares públicos del país. De hecho, de acuerdo con Euronews, muchos visitantes comenzaron a ser rechazados en estos espacios por no presentar ningún documento para comprobar que estaban inmunizados contra el COVID-19.

Además, las autoridades advirtieron de graves multas para todo aquel, cliente o encargado de establecimiento, que no cumplan con esta medida. Y es que desde el pasado 22 de julio, el gobierno informó que comenzarían a pedir este documento; ante esto, unos 50 millones de los 60 millones de habitantes en Italia, ya tienen el certificado.

Para conseguirlo, tienen que demostrar que han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus aprobada por la Unión Europea, que se ha recuperado del COVID-19 en los últimos seis meses, o que tiene un resultado negativo por una prueba hecha en las últimas 48 horas. Igualmente, este país aceptará también los certificados de vacunación expedidos por Estados Unidos, Canadá, Japón o Israel.

Francia

Otro país de Europa que pide certificado de vacunación a turistas y ciudadanos para entrar a lugares públicos, es Francia, donde, tras su aprobación legal, desde este lunes 9 de agosto es obligatorio presentar un documento para certificar que se está vacunado contra el COVID-19, a pesar de las manifestaciones que se han dado en calles de París.

Cabe señalar que el certificado ya se solicitaba desde el pasado 21 de julio en lugares como cines, museos o centros deportivos con capacidad para más de 50 personas. Sin embargo, después de la sentencia del Constitucional, a partir del lunes será obligatorio en cafeterías o restaurantes o para tomar un avión.

UE solicita certificado de vacunación a turistas y ciudadanos

Además de Italia y Francia, otros países miembros de la Unión Europea, como España, ya solicitan el certificado de vacunación en algunos espacios públicos con el fin de evitar que aumenten los casos positivos de COVID-19; principalmente de su variante Delta, la cual se ha comprobado es más contagiosa que otras.

De acuerdo con información de El Mundo, España ya emite el certificado COVID digital de la Unión Europea a sus ciudadanos que lo soliciten y también ha comenzado a aceptar los certificados que emiten los estados miembros UE.

Este documento acredita que la persona se inmunizó contra el coronavirus, tiene una prueba negativa o se ha recuperado de la enfermedad y permite a los turistas viajar dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, en los aeropuertos solo se necesitan pasar el código QR para comprobar su estado de salud.

Sin embargo, hay que solicitarlo previamente a la comunidad autónoma y rellenar el formulario en la plataforma Travel Safe. Este documento es valido en cualquier país de la Unión Europea que ya lo esté emitiendo, y aunque no tenerlo no es un impedimento para viajar, sí facilita la entrada a otros países europeos, ya que no se imponen medidas adicionales.