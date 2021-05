Eventos masivos siguen siendo los más peligrosos: López-Gatell

A propósito de lo que ocurrió en Pachuca, Hidalgo —en el partido de los Tuzos vs Cruz Azul que tuvo sobrecupo—, Hugo López-Gatell recordó que pese a estar en Semáforo Amarillo, no está chido pasar el límite de aforo permitido en lugares públicos o de plano saltarse la regla de evitar las aglomeraciones, además de que los eventos masivos son considerados como los más riesgosos.

Cuestionado en la confe vespertina del 20 de mayo sobre el partido del Pachuca y Cruz Azul —lo del rollo del aforo—, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que los eventos masivos deportivos, culturales o musicales son los más peligrosos en cuanto al riesgo de propagación del COVID-19.

Los eventos masivos representan un mayor riesgo de propagación epidémica y por esa razón su reactivación se dejó hasta el final. Llamamos a personas empresarias y gobiernos estatales a actuar con cautela, a que la reapertura sea lenta pero segura.

— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 21, 2021

Aún si bajar la guardia en eventos masivos: Hugo López-Gatell

“Los eventos deportivos masivos y, en general, los eventos masivos deportivos, culturales, musicales, cualquier tipo, son los más peligros en términos del riesgo de propagación epidémica, esto quiere decir, el riesgo de que haya múltiples contagios en general”.

Ya con este contexto, López-Gatell indicó que para eso está el Semáforo Epidemiológico y aún estando en amarillo —como en Hidalgo—, la verdad es preferible que si se realizan estos eventos que sea con un aforo reducido o ya de plano a puerta cerrada, sin público.

“No se pueden en semáforo rojo definitivamente, no se pueden en semáforo naranja definitivamente, aún en semáforo amarillo es preferente que no se hagan, pero fue donde se empezó a considerar la posibilidad de: sí, pero con aforos reducidos o primero sí, pero a puerta cerrada, sin público, los jugadores sí, pero no el público. Y solamente en semáforo verde es donde ya se considera tener estadios con ocupación”.

Sin embargo, existe la expectativa de la reapertura de las actividades deportivas o culturales para reactivar la economía —no sólo de los empresarios, sino de la gente en general— y con esta situación, López-Gatell aseguró que es entendible que se intente retomar esta actividad.

Sin embargo, ahí están los riesgos de la realización de eventos masivos o con un buen número de personas en espacios cerrados-abiertos.

Para el subsecretario estos eventos representan más riesgo de contagios y, por ende, de que se reactive la epidemia de COVID-19 más allá de los estadios o foros.

¿Conclusión? “Toda actividad deportiva o toda actividad cultural o de cualquier naturaleza masiva debe tratarse con mucha cautela”.