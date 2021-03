‘No murió, la mataron’: Exigen justicia para mujer asesinada por policías en Tulum

Este domingo trascendió el caso de una mujer llamada Victoria que terminó siendo asesinada por elementos de la policía municipal de Tulum, en Quintana Roo, quienes la sometieron y asfixiaron al ponerle una rodilla en el cuello. Sí, similar a lo que ocurrió el año pasado cuando uniformados estadounidenses le arrebataron la vida a George Floyd.

Aunque la situación se dio a conocer a través de un par de grabaciones donde se ve a los policías de Tulum haciendo uso de la fuerza excesiva, en las últimas horas varias colectivas feministas han dado a conocer que la mujer en cuestión era una migrante de origen salvadoreño y era madre de dos pequeñas que hoy han quedado huérfanas.

El hecho ha causado indignación en redes sociales ya que, como les comentamos con anterioridad, cuatro policías de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum abordaron a Victoria sobre el cruce de la calle Faisán y avenida La Selva, donde ella caminaba por ahí en supuesto estado de ebriedad y aparentemente sin hacer ningún disturbio.

La cuestión es que en los videos captados se aprecia cómo la mujer grita y pide auxilio hasta que deja de respirar. Si la situación no podría verse ser peor, en una de las grabaciones también se ve la manera en la que los uniformados suben el cuerpo de la mujer, ya sin vida, a una de las unidades de la policía de Tulum para llevarlo a Protección Civil.

Lo ocurrido con Victoria ha sido catalogado como un acto de racismo, machismo, clasismo, y xenofobia por parte de las autoridades mexicanas, pues en Tulum constantemente se ven a turistas extranjeros con ‘copitas de más’ por las calles y nunca ha pasado algo similar. Es triste decirlo, pero a Victoria la mataron por ser mujer, migrante y morena.

Luego de que las autoridades de Quintana Roo salieran a decir que ya investigan lo que ocurrió y sus elementos ya fueron a declarar su versión, usuarias y usuarios de redes sociales han comenzado a exigir que la muerte de Victoria no quede impune, pues por donde se le vea esto es un claro caso de abuso policiaco injustificado.

NO MURIO, LA ASESINARON, este es el claro el ejemplo de que LA POLICÍA NO ME CUIDA, ME CUIDAN MIS AMIGAS #QuintanaRooFeminicida pic.twitter.com/AAjuTe6imQ

— mexicanisimxs 🇲🇽 (@mexidinamicas) March 28, 2021