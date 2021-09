Ya párale, septiembre: Se registra explosión en el cráter del Popocatépetl en plena madrugada

Este es un buen momento para decirle a septiembre que nos suelte, porque vaya que nos está lastimando. Todos los que vivimos en el centro del país seguimos medio escamados con eso del sismo del pasasdo martes, y por eso nos causa una sensación nada agradable despertar y ver al Popocatépetl en tendencias.

Y aunque a veces el buen Don Goyo anda en boca de todos por lo bonito que se ve al amanecer, en esta ocasión no fue el caso. Resulta que mientras tú y yo dormíamos plácidamente, el Popocatéptl registró una fuerte explosión de material incandescente.

Y claro, un volcán seguro que registra hartas explosiones de manera constante, pero la vista la madrugada de este sábado estuvo un poco más intensa de lo normal y la neta es que sí impresiona un poco ver el video que se captó gracias a las cámaras que monitorean permanentemente al Popocatépetl.

La explosión en el cráter de Don Goyo se registró a la una y media de la madrugada (1:34, para ser más exactos). Y como te mencioné antes, no fue cualquier cosa pues levantó una columna de humo enorme, que de haber sido un poco más tardecito —ya cuando anduviéramos despiertos—, nos habría hecho pensar que el volcán andaba en plena erupción.

De acuerdo con el Centro Nacional de Protección Civil (CNPC), dicha columna alcanzó una altura de mil 200 metros. Reporta que ésta se conformaba de vapor, gases y un bajo contenido de ceniza (afortunadamente para las comunidades cercanas). También indicó que el semáforo de alerta por el volcán se mantiene en amarillo Fase 2, por lo que se pide no acercarse a él.

Se exhorta a no acercarse al #volcán .

Como ves, la cosa no pasó a mayores, pero era inevitble que el Popocatépetl registara una explosión sin que se dejaran venir los memes por eso de que por estos rumbos seguimos espantados por cómo la naturaleza se manifiesta siempre en septiemble… perdón, septiembre.

