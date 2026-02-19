Lo que necesitas saber: El 2 de diciembre de 2024, el entonces presidente de Corea del Sur decretó la ley marcial supuestamente porque en el Parlamento estaban tramando una conspiración en su contra.

Todo el relajo que se armó con el expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, a finales de 2024, está por pasar de página. Fue declarado culpable por insurrección, al imponer ley marcial y condenado a cadena perpetua.

Expresidente de Corea del Sur // Facebook: 윤석열

Expresidente de Corea del Sur es sentenciado a cadena perpetua por imponer ley marcial

El juicio en contra del expresidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha llegado a su fin… pues fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección, al declarar la ley marcial en diciembre de 2024.

De acuerdo con el juez Kui-youn de la Corte del Distrito Central de Seúl, se tomó la decisión de declararlo responsable debido a que su imposición de ley marcial tuvo grandes repercusiones sociales en el país.

Y es que escuchar cadena perpetua suena algo fuerte. Pero la realidad es que el expresidente se libró del peor castigo que podía recibir por sus acciones: la pena de muerte.

Aunque de haber ocurrido, hubiera sido histórico para Corea del Sur, ya que esa sentencia no se ha visto desde hace casi 30 años.

Expresidente de Corea del Sur // Facebook: 윤석열

Y a todo esto, ¿qué ocurrió en Corea del Sur a finales de 2024?

La noche del 2 de diciembre de 2024, el entonces presidente de Corea del Sur decretó la ley marcial supuestamente porque en el Parlamento estaban tramando una conspiración en su contra.

Además, el exmandatario acusó a la oposición de apoyar a Corea del Norte y de ponerle el pie a su gobierno al rechazar sus propuestas de presupuestos. Yoon Suk-yeol movilizó a las Fuerzas Armadas para tomar el control del Parlamento, cosa que no logró.

Ahora, ese intento de insurrección pasará a la historia de Corea del Sur y Yoon Suk-yeol permanecerá el resto de su vida tras las rejas.