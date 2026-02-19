Lo que necesitas saber: El expríncipe Andrés fue detenido el jueves 19 de febrero en una de las propiedades de la familia real en Norfolk.

La publicación de los archivos del caso de Jeffrey Epstein ha tenido sus primeras consecuencias tangibles con la detención del expríncipe —sí, “ex” porque ya le quitaron sus títulos nobiliarios— Andrés.

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten Windsor fue detenido el jueves 19 de febrero en una de las propiedades de la familia real en Norfolk.

La princesa Ana y el príncipe Andrés durante una ceremonia oficial en Londres el 19 de septiembre de 2022. Imagen de archivo. Foto: Sean Aidan Calderbank

Y por acá decidimos dejarles una lista de los puntos clave de su relación con el caso Epstein —porque esta detención está más bien ligada a información confidencial que el expríncipe supuestamente compartió con Epstein que con las denuncias de las víctimas de trata de personas.

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten Windsor

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten Windsor nació el 19 de febrero de 1960.

Y, sí, fue detenido en su cumpleaños número 66 en Sandringham, una finca que le pertenece al rey Carlos III, a donde le cayó el expríncipe después de que le quitaran sus títulos.

El expríncipe es el tercero del matrimonio de la reina Isabel II y Felipe, duque de Edimburgo, y el segundo hijo varón. La historia popular, por cierto, cuenta que era el favorito de la reina.

Foto: Mick Atkins-Shutterstock.com

Además de pertenecer a la realeza, ¿a qué se dedicaba Andrew Albert Christian Edward Mountbatten Windsor?

Entre 2010 y 2011 fungió como enviado comercial de Reino Unido en extranjero, cargo que le permitió contactos con altos mandos gubernamentales y empresas de todo el mundo.

Este dato es relevante porque está ligado con la detención del expríncipe Andrés y el caso de Jeffrey Epstein.

5 puntos clave de los nexos del expríncipe Andrés con el caso Epstein

1. La detención del expríncipe Andrés

El también exduque de York fue detenido por presunta mala conducta en un cargo público.

Sin embargo, medios internacionales como la BBC han ahondado más en el asunto y explican que su detención se llevó a cabo después de que la Policía de Thames Valley confirmara que estaba revisando una denuncia.

Aunque esta denuncia no está relacionada con las hechas por las víctimas de la red de explotación y trata con fines sexuales de Epstein, sino con un presunto intercambio de información confidencial.

Este intercambio —como ya lo podrán imaginar— sería entre el expríncipe Andrés y Epstein.

2. Los presuntos informes del entonces príncipe

Todo mundo sabe que Andrew Albert Christian apareció en los archivos de la investigación contra Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además de las cuestionadas —y desagradables— fotos del expríncipe en los archivos de Jeffrey Epstein, el integrante de la monarquía británica apareció mencionado más de mil veces en los correos del financiero.

La gravedad de los correos es que se señala por pasar —a Epstein— información confidencial.

Foto: Departamento de Justicia.

Por ejemplo, de acuerdo con El País, información sobre los nexos de Reino Unido en regiones como Singapur o Hong Kong.

Eso no es todo, se cree que el “príncipe” pudo intercambiar otra información confidencial sobre: oportunidades para invertir en oro y uranio en Afganistán.

O la sospecha de que Andrés compartió info del gobierno sobre sus viajes en países de Asia como Vietnam o China.

3. Virginia Giuffre

Virginia Giuffre fue una de las víctimas de la red de trata de personas de Epstein. Bajo el seudónimo de Jane Doe 102 presentó una demanda civil contra el pederasta y su mano derecha Ghislaine Maxwell.

Años después, Jane reveló su identidad: Virginia Giuffre, quien se dedicó a impulsar las investigaciones contra esta red de trata de personas y denunció al príncipe Andrés.

En el caso del entonces príncipe, hubo un acuerdo extrajudicial entre él y Giuffre aunque eso no implicó que Andrés reconociera cualquier culpabilidad.

4. Adiós a los títulos nobiliarios

En octubre de 2025, el príncipe Andrés perdió sus títulos nobiliarios después de la publicación del libro de las memorias de Virginia Giuffre, quien murió en abril de ese mismo año tras quitarse la vida, de acuerdo con informes oficiales.

Antes, en 2019 Andrés dejó sus funciones en la realeza para que las denuncias no “perturbaran” las actividades de la familia real. Luego, perdió sus condecoraciones o títulos militares hasta perder el de “príncipe”.

5. ¿Cuándo conoció a Epstein?

Desde 1999 —o, al menos, eso es lo que se sabe— Epstein y el expríncipe Andrés se conocieron por Ghislaine Maxwell, cuando ella era novia del pederasta.

Sin embargo, la Deutsche Welle recuerda que uno de los secretarios privados aseguró que se conocían desde inicios de los 90.

Foto: justice.gov.

Las preguntas sobre su relación siguen en el aire, pues en el juicio contra Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por el reclutamiento y tráfico de adolescentes, Andrés fue señalado por estar en el avión privado del financiero con una adolescente de 14 años a mitad de la década de los 90.

Un punto extra

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten Windsor no es el único integrante de la monarquía británica que apareció en los archivos de Epstein.

También aparece Sarah Ferguson, exesposa del expríncipe. Supuestamente, Epstein pagó los boletos de uno de los vuelos de Ferguson con sus hijas y… los contenidos de los correos llegaron a revelar una relación de “agradecimiento” entre ella y Epstein.