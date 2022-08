Julián LeBarón denunció que miembros de su familia iban a ver atender una alerta por la presencia de un grupo criminal. Y ahí fue donde los agarraron las autoridades.

De acuerdo con La Jornada, cinco integrantes de la familia LeBarón fueron detenidos por la posesión de rifles, especialmente por uno R-15, el cual es de uso exclusivo del Ejército. Esto ocurrió la noche del sábado, cuando los LeBarón iban camino a Casas Grandes, Chihuahua.

En la madrugada del 7 de agosto, Adrián LeBarón alertó por medio de su cuenta Twitter que el crimen organizado estaba por llegar a Viejo Casas Grandes. Según el mensaje, el grupo tenía ya rodeada la casa de Yoli Jhonson LeBarón.

“Por favor pedimos su ayuda y evitar una masacre”, escribió Julián LeBarón en el mensaje dirigido a la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Y, al parecer, sí llegaron las autoridades… Sin embargo, según lo que denuncian los LeBarón, lo hicieron para detener a los miembros de su familia. De acuerdo con El Universal, la detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal.

“La casa de mi prima estaba rodeada de sicarios, fueron primero unos primos con rifles de cacería y al pedirle auxilio a las autoridades corruptas de NCG fueron golpeados y detenidos. Mi prima y sus niños están bien. Es surreal la situación”, acusó en redes sociales Julián LeBarón.

Hasta el momento las autoridades de Chihuahua no han comentado nada al respecto. Por su parte, los LeBarón mandaron un mensaje al encargado de Seguridad del municipio de Casas Grandes.

“Queremos respeto a nuestros derechos humanos, queremos que dejen de lastimar a nuestra gente, somos mexicanos y merecemos que se respete nuestra carta magna… Nadie encima de la Constitución Política Mexicana”, señala el texto que acompaña un video en el que uno de los LeBarón ofrece su testimonio, asegurando que fue amenazado de muerte por los agentes que lo detuvieron.

“Me dijeron, así con estas palabras exactas: aquí no estás en LeBarón y aquí sí te matamos”, denunció el joven, agregando que los de la comunidad de Galeana saben que las autoridades tienen nexos con el crimen organizado. “Queremos decirles que con LeBarón no se pueden meter”.

Recordemos que, aunque los LeBarón tienen años con presencia en el norte del país, su apellido cobró relevancia a nivel nacional luego del atentado en el que fueron asesinados nueve integrantes de la familia: tres mujeres adultas y seis menores de edad.