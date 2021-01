¡Escándalo! Estos son algunos famosos que fueron ‘cancelados’ en 2020

En las redes sociales, la cultura de la ‘cancelación’ se ha hecho cada vez más presente. Las celebridades de todos los ámbitos van por ahí sin aparente problema, pero de repente se avientan unos ‘tropezones’ que uhhhh… los ponen en el ojo del huracán de la opinión pública.

Y los hay de varios tipos: unos hacen desafortunadas declaraciones y otros más son evidenciados por alguna peculiar conducta que no era conocida. ¿Es ese el precio de ser famoso? No lo sabemos, pero lo que es cierto es que los internautas de una otra forma descubrirán algo para ‘cancelar’ a alguna celebridad.

En ese sentido y aunque el gran protagonista del año fue el coronavirus, no faltaron las figuras públicas que dieron de qué hablar en redes a lo largo de los meses. Así que recapitulemos a algunas de las celebridades que fueron ‘canceladas’ a lo largo de 2020.

Ellen DeGeneres

La que se le armó a Ellen DeGeneres en julio de este 2020 cuando varios medios como Buzzfeed en Estados Unidos, revelaron las acusaciones de diversas personas que alguna vez trabajaron con la presentadora. Estos empleados y ex-empleados la señalaron por ser una ‘jefa tóxica’ que supuestamente incurría en actitudes agresivas.

Algunos trabajadores detallaron que esa amabilidad proyectada frente a las cámaras era pura pose, pues Ellen en realidad era muy déspota con su staff de producción e incluso llegó a realizar comentarios racistas a alguna empleada afroamericana, según menciona Buzzfeed. WarnerMedia inmediatamente abrió la investigación y las redes hicieron lo suyo para comenzar a cancelarla.

Lana Del Rey

¿Lana Del Rey es una artista que incomoda? Para algunos, puede ser. A mediados de este año, la cantante había revelado que lanzaría un nuevo material discográfico en septiembre (que finalmente se tuvo que posponer), pero la polémica eclipsó un poco ese anunció.

“Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani y Nicki Minaj y Beyoncé han tenido el número uno con canciones sobre ser sexy, no llevar ropa, follar, engañar, etc. ¿Puedo por favor volver a cantar sobre sentirme bella estando enamorada aunque la relación no sea perfecta, o bailar por dinero sin ser crucificada o decir que estoy glamorizando el abuso?” escribió Lana en una carta que le trajo bastantes señalamientos en redes. Así se abrió la discusión sobre ella, con gente a favor de sus declaraciones y detractores por todos lados.

Jimmy Fallon

Con internet. la gente tiene acceso a todo tipo de contenidos y registros antiguos que en determinado momento podrían parecer perdidos. Algo así sucedió con un video en el que Jimmy Fallón aparece caracterizado como una persona de raza negra, algo que en términos millennial se conoce como ‘blackface’.

En el video que comenzó a circular en redes sociales, se ve al reconocido presentador haciendo una parodia del comediante Chris Rock. Sin embargo, el clip tenía casi 20 años de haberse filmado en una emisión de Saturday Night Live. Desde luego, el hashtag #JimmyFallonIsOverParty se hizo tendencia aunque no duró mucho tiempo.

Chris Pratt

El actor de Guardians Of The Galaxy fue otro de los que anduvo tentando a la suerte en redes sociales en esta curiosa actividad llamada ‘cancelación’. Todo comenzó cuando la directora Amy Berg publicó un tweet en el que decía “uno se tiene que ir” acompañado por las fotos de Pratt, Chris Hemsworth, Chris Evans y Chris Pine. Inmediatamente, el elegido fue el hombre que hace de Star-Lord en el universo cinematográfico de Marvel.

¿A que se debió que lo señalaran? Varios miembros del elenco de Avengers: Endgame participaron en campañas electorales para apoyar al Partido Demócrata. Fue Chris uno de lo que NO se presentó. Eso provocó que los internautas especularan sobre su vínculo al Partido Republicano ya que está casado con Katherine Schwarzenegger, hija del buen Arnold quien es un político afín a dicho partido (donde además milita Trump).

A ello se sumó un rumor sobre una supuesta homofobia ya que Pratt es seguidor de una reconocida iglesia conservadora que varios medios señalan por estar constantemente en contra de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, el actor y sus compañeros de Marvel han desmentido los rumores.

J.K. Rowling

El asunto con la creadora de la historia de Harry Potter se ha puesto bastante densa en más de una ocasión. A ella se le ha señalado como una persona transfóbica, acusación que ella ha rechazado categóricamente en más de una ocasión. Sin embargo, la gente no la ha dejado descansar con ello.

Este año, los señalamientos crecieron con el lanzamiento de su libro Troubled Blood, cuya trama habla de un hombre que se viste de mujer para cometer diversos asesinatos. Otra especulación vertida sobre la obra es que tachaba a un hombre de tendencias trans como una persona con problemas mentales. Eso, desde luego, fueron ideas concebidas por usuarios en redes quienes popularizaron el hashtag #RIPJKRowling en alusión a que su carrera estaba terminada.

Lea Michele

Lea Michele también fue blanco de críticas no solo de parte de las redes sociales, sino de sus propios ex-compañeros de Glee. La actriz se unió a las muestras de solidaridad tras el caso de George Floyd con un mensaje que decía “él no merece esto. Este no fue un incidente aislado, así que debe terminar” acompañado del hashtag #BlackLivesMatters.

Entonces, su tweet fue replicado por la también participe de la serie Samantha Ware, quien la acusó de hacer su estancia en el programa un infierno con “microagresiones” de carácter racista. A ello se sumaron otros miembros del reparto para aumentar las tensiones sobre Michele al revelar lo desagradable que era trabajar con ella. Desde luego, las redes no la perdonaron.

Vanessa Hudgens

En marzo, las autoridades de salud del mundo declararon oficialmente que el coronavirus había alcanzado el grado de pandemia. Los meses transcurrieron y diversos eventos como el festival de Coachella se tuvieron que cancelar. Fue en ese momento que figuras como Vanessa Hudgens mostraron su descontento e hicieron algunas declaraciones fuera de lugar.

Tal como lo recoge ABC, la actriz recordada por aparecer en High School Musical comentó en julio por medio de un live en Instagram que “… Lo siento, pero es un virus, lo entiendo y lo respeto. Pero al mismo tiempo, incluso si todo el mundo se contagiara… Sí, la gente va a morir, lo cual es terrible pero inevitable”. Esas declaraciones, un tanto insensibles ante la situación, le costaron ser bastante criticada por su falta de empatía.

Miguel Bosé

La aparición del coronavirus provocó que figuras de diversos ámbitos comenzaran a expresar sus ideas sobre el origen del virus. Varias de esas ideas se basaban en una perspectiva conspirativa sobre un nuevo orden mundial. En España, uno de los famosos que se pronunció de esta manera fue Miguel Bosé.

El cantante constantemente se ha manifestado contra la implementación de una vacuna por ser supuestamente un método para insertar chips en las personas. Esto, dice el cantante en sus múltiples declaraciones en redes, se hará para que Bill Gates mantenga el control en la población del mundo a través de la tecnología 5G. El apoyo de estas teorías le han costado señalamientos en internet que lo orillaron a cerrar sus cuentas durante algún tiempo.

Bárbara de Regil

La actriz mexicana fue una de las celebridades que, al menos en nuestro país durante la pandemia, estuvo constantemente en el ojo de las redes por sus constantes tropiezos que incluso se convirtieron en memes. Y es que cómo podríamos olvidar aquella ocasión en que dio una clase de ejercicio en casa en la que nos invitó a sonreír porque “esto es tuyo y nadie te lo puede quitar”.

Sin embargo, lejos del humor involuntario, la gente la señaló fuertemente tras otra transmisión en redes sociales en la cual vio su cara en la cámara frontal y se dijo a sí misma “ay, que prieta… No, que feo”. Esta de más decir la percepción de los usuarios en internet.

Elon Musk

Hubo un momento a lo largo de la pandemia en que la gente no medía la importancia de mantener el confinamiento (algunos no lo entienden aún, je). Elon Musk fue una de las personalidades que en su momento desestimó la cuarentena, llamándola incluso una medida fascista.

“Yo lo llamaría ‘encarcelar por la fuerza a la gente en su casa’ contra todos sus derechos constitucionales, en mi opinión, y violar las libertades de las personas de una manera horrible y equivocada y no por lo que la gente vino a Estados Unidos o construyó este país”, dijo en abril en declaraciones recogidas por CNN. Desde luego, eso le costó el señalamiento en redes por tergiversar el objetivo del aislamiento ante la situación de salud.