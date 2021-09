FBI confirma hallazgo del cuerpo de la influencer Gabby Petito en Wyoming

Dos días después del hallazgo de un cuerpo cerca del Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming; el FBI confirmó que se trata de la influencer Gabrielle ‘Gabby’ Petito, quien fue reportada como desaparecida en septiembre y cuyo caso ha causado conmoción en Estados Unidos.

La tarde del 21 de septiembre, el FBI de Denver compartió los resultados preliminares del análisis forense —del condado de Teton— que determinó este caso como un homicidio, aunque aún falta esperar el resultado final de la autopsia.

El FBI pidió a la gente que comparta información del caso de Gabby Petito y su novio, Brian Laundrie, quien hasta el momento es considerado como una “persona de interés” en las investigaciones y buscado por las autoridades. ¿La razón?

La influencer fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre de este 2021, cuando ella y Laundrie estaban de viaje, recorriendo en camioneta los parques nacionales de Estados Unidos —AQUÍ puedes leer lo que se sabe del caso.

Sin embargo, la familia de Gabby perdió contacto con la joven y más tarde se enteró que, después de casi un mes de viaje, Laudrie había regresado solo a casa. Eso sucedió el 1º de septiembre.

Luego, cuando el caso de Gabby Petito empezó a tomar fuerza y la familia ya había hecho la denuncia por desaparición, Brian Laundrie desapareció, aunque no tuviera ningún cargo en contra o fuera acusado por el delito de homicidio.

A partir de los resultados del forense, el FBI también ha pedido información sobre Brian Laundrie, datos del viaje que los jóvenes realizaron o de su estancia en el Parque Nacional de Grand Teton entre el 27 y 30 de agosto.

Y mientras avanza la investigación del FBI, la policía de North Port de Florida se ha movilizado para hallar a Laundrie, quien residía en esta ciudad.

#FBIDenver appreciates the collaboration of all agencies and personnel who assisted in the search, recovery, and identification efforts. @NatlParkService @forestservice @GrandTetonNPS @BridgerTetonNF pic.twitter.com/2CWXNBMUn2

— FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021