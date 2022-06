Luego de la agresión en pleno restaurante en contra de la joven identificada como Yrma Lydya, en medios y redes se difundió el perfil del agresor, dejando ver que “está pesado”, por decirlo de algún modo. Sin embargo, habrá justicia, prometen en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que, debido a sus relaciones y supuestas influencias, podrá quedar impune”, aseguró la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy.

Al presentar el “Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México”, para Godoy fue ineludible hablar sobre el caso de Yrma Lydia, quien el pasado 23 de junio fue asesinada por su supuesta pareja en un restaurante de la colonia Del Valle.

“Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida como el que vimos en un restaurante la semana pasada”. Dejar impune al responsable de la muerte de Yrma Lydia es una “forma selectiva de procurar y administrar justicia, es parte de la historia negra de esta fiscalía y de un pasado que no regresará”, prometió Ernestina Godoy.

De acuerdo con Once Noticias, el presunto feminicida de Yrma Lydya sería Jesús “N”, un abogado de más de 70 años que presume vínculos con diversos políticos y hasta con altos jerarcas de la iglesia católica. Uno de ellos, el fallecido obispo emérito de Ectepec, Onésimo Cepeda.

Medios reportan que Jesús “N” contaba ya con un historial de violencia y, además, antes de casarse con Yrma Lydya, tuvo dos matrimonios en los que sus exparejas murieron en “condiciones sospechosas”.

De los varios retratos armados a partir de experiencias con Jesús “N”, uno de los más descriptivos e interesantes es el ofrecido por Emiliano Ruíz, quien en 2013 tuvo un encuentro con él para la realización de un perfil de Onésimo Cepeda. “Me dijeron que él lo conocía bien”, señala Ruíz…

?Prueba de fuego para la justicia de la #CDMX el feminicidio de Yrma Lydya.



Hay testigos que vieron a Jesús Hernández Alcocer cuando le disparaba.



Hay una denuncia por violencia familiar donde la amenazó de muerte. pic.twitter.com/sj0eiEinBV — Erik Camacho García ? (@ERIKCAMACHOTV) June 28, 2022

La narración de ese encuentro deja ver que el esposo de Yrma Lydya era (o es) “algo” presumido de sus negocios y conectes… y también un “poquito” misógino. “Me aburrí del encuentro y me quedó claro que no obtendría más que alardes de dinero y de poder. Me fui, hice apuntes de la reunión y no lo volví a buscar”.

Habrá que estar pendientes de este caso, ya que el agresor ha hecho gala de sus mañas para tratar evadir la justicia: desde que intentó darse a la fuga con ayuda de su escolta, asegurar que llegaron sicarios a cometer el crimen, hasta la misteriosa desaparición del arma homicida… la cual, luego de muchos reclamos en redes, fue “encontrada”.

El esposo de Yrma Lydya ya quedó en prisión preventiva, lo mismo que su escolta. La próxima audiencia del caso será este jueves y en ella se espera que quede vinculado a proceso.