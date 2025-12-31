Lo que necesitas saber: El Metro modificará su horario de servicio de las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9.

Por fin llegó el día… ya es 31 de diciembre y, si eres de las personas que pasará el Año Nuevo durante el evento de música electrónica gratuito en Reforma, el Metro anunció que ampliará su horario de servicio.

Fotografía @MetroCDMX

El Metro ampliará sus horarios por la fiesta gratis de Año Nuevo en Reforma

Y es que hoy 31 de diciembre el Metro de la Ciudad de México ampliará su horario de servicio debido a que en Reforma se realizará la fiesta gratis de música electrónica de Año Nuevo.

Mediante redes sociales, el director general del Metro, Adrián Ruvalcaba, informó que este fin de año modificará el horario de servicio de las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 hasta la 1 de la madrugada.

“Invitamos a planear su viaje con anticipación, atender las indicaciones del personal y tomar previsiones, a fin de realizar recorridos seguros y ordenados”, compartió.

Horario del Metro este 31 de diciembre // X:@AdrianRubalcava

Horario de servicio para el 1 de enero

Además, el director recordó que para este 1 de enero, el Metro operará con horario de día festivo… de 7:00 a 24:00 horas.

Así que ya te la sabes, toma tus precauciones. Si planeas salir estos días, por acá te dejamos la lista de los horarios del transporte de la CDMX durante este Año Nuevo: