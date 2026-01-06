Lo que necesitas saber: Los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo que se le impusieron a Nicolás Maduro siguen de pie.

Con la novedad de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó buena parte de las menciones que hizo el gobierno de Trump sobre Nicolás Maduro como el líder del Cártel de los Soles. Aunque eso sí, se mantienen los cargos en su contra.

Nicolás Maduro rumbo a Corte de Manhattan / Captura de pantalla (video The Guardian)

Fiscales quitan menciones de Maduro como líder del Cártel de los Soles

Hay novedad en el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos, pues los fiscales eliminaron la mayoría de menciones que tenían sobre el presidente de Venezuela descrito como líder del Cártel de los Soles.

Recordemos que esta acusación había sido presentada en 2020 y desde entonces el presidente Trump la utilizó para justiciar sus acciones contra Venezuela. Pero ahora, la nueva imputación solo hace referencia a un sistema de clientelismo.

Esto quiere decir que en vez de ser el supuesto líder de toda la organización, el mandatario venezolano solo participaba y protegía una cultura de corrupción en la que grupos de élite se enriquecían con el narcotráfico.

Nicolás Maduro / Foto: Facebook/NicolasMaduro

Se mantienen los cargos en su contra

Eso sí, aun con esta nueva modificación de las acusaciones contra el presidente de Venezuela, los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo que se le impusieron a Nicolás Maduro siguen de pie.

De momento las autoridades de Estados Unidos no han explicado por qué se cambiaron estas imputaciones. Aunque todo apunta a que el juicio contra el presidente venezolano dará mucho de qué hablar.