Roxana Ruiz no volverá a prisión por matar a su violador; Fiscalía determina legítima defensa

A Roxana Ruiz se le reconoció formalmente como víctima de violación por un hecho ocurrido en 2021. Salvó su vida al defenderse de su agresor, a quien mató asfixiándolo con una camiseta. Aunque ella fue la victíma y actúo en legítima defensa, el pasado lunes 15 de mayo una jueza determinó sentenciarla a 6 años de prisión.

Afortunadamente la Fiscalía General del Estado de México echó para atrás la sentencia. Este sábado 20 de mayo compartieron un comunicado donde se informa que la dependencia desiste de la acusación contra Roxana, por lo que no regresará a prisión. ¡Justicia al fin!

Roxana Ruiz actúo en legítima defensa al matar a su violador/Foto: Cuartoscuro

El caso de Roxana Ruiz, mujer que asesinó a su violador en legítima defensa y fue encarcelada por ello

Roxana Ruiz fue detenida tras la violación que sufrió, acusada de homicidio, y pasó 9 meses en prisión por ello (acá en Sopitas.com dimos seguimiendo a su historia desde entonces). Los policías que la detuvieron no tomaron en cuenta su versión y omitieron tomar evidencia de la agresión sexual.

Tras ese lapso en prisión, un juez determinó que continuara su proceso en libertad condicional con una serie de medidas cautelares, como acudir periódicamente a firmar y evitar salir del Estado de México.

Pero la familia de su agresor interpuso un amparo para que Roxana Ruiz regresara a la cárcel. Y como en México la justicia es algo que cuesta alcanzar, pese a ser la víctima fue sentenciada el pasado 15 de mayo a seis años y dos meses de prisión por el asesinato de su violador.

“Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta“, declaró Roxana Ruiz al salir de la audiencia realizada en Neza

La Fiscalía del Edomex desiste de la acusación

Pero como decíamos antes, la justicia finalmente llegó. La Fiscalía del Edomex desistió de la acusación y eso signifca que Roxana Ruiz no regresará a prisión luego de matar a su violador en legítima defensa.

“Una vez que las áreas sustantivas de la Fiscalía General concluyeron la revisión del caso, se llegó a la determinación que la conducta realizada por la sentenciada durante los hechos que se le imputaron, está exenta de responsabilidad penal, toda vez que esta Fiscalía considera que actuó en legitima defensa“, indica el comunicado.

El Fiscal General del Estado de México sometió a revisión el caso luego de darse a conocer la sentencia. Lo hizo con base en sus facultades y considerando los parámetros para personas integrantes de grupos vulnerables.

“Por tal razón, el Fiscal General de Justicia del Estado de México ordenó el desistimiento del ejercicio de la acción penal a favor de Roxana Ruiz Santiago“.

La Fiscalía del Edomex determinó que Roxana Ruiz actúo en legítima defensa al matar a su violador