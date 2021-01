Macabro hallazgo: Autoridades de Tamaulipas encuentran 19 cuerpos calcinados en una camioneta

La pandemia y su consecuente cuarentena llegaron a ponerle un alto a muchas cosas, pero lamentablemente la violencia no es una de ellas. En México este problema no tiene fin ni da tregua, pues autoridades de Tamaulipas hicieron un macabro hallazgo este fin de semana.

SSP de Tamaulipas encontró 19 cuerpos calcinados

Resulta que la Fiscalía General de Justicia de aquel estado norteño del país dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación por el hallazgo de 19 cuerpos calcinados que se encontraban a bordo de diferentes vehículos que fueron incendiados en el poblado Santa Anita, en el municipio de Camargo.

De acuerdo con la información brindada en un boletín de prensa de la FGJ de Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron alertados por un reporte ciudadano la tarde de este sábado sobre la presencia de dos vehículos completamente calcinados que se encontraban en un camino del mencionado poblado.

Al llegar al sitio, las autoridades se percataron de que en uno de los vehículos, una pick up, estaban los restos calcinados de 19 personas; dos en la cabina, uno junto a la puerta del lado del conductor y otro más a un costado de la puerta del copiloto, y 15 más en la caja de la camioneta.

“De las primeras indagatorias se tiene establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les prendió fuego”, señala el comunicado de la Fiscalía estatal.

#FGJT_Informa La @FGJ_Tam abrió carpeta de investigación derivado del hallazgo de cuerpos y vehículos calcinados en el poblado Santa Anita #Camargo #Tamaulipas pic.twitter.com/LoDD9wW6Qc — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) January 24, 2021

Los habrían asesinado en otro lugar…

Las autoridades de Tamaulipas también dieron a conocer que ya se pusieron en contacto con sus homólogos de Nuevo León, ya que en el sitio del terrible hallazgo no se encontraron casquillos, por lo que se cree que los asesinatos ocurrieron en otro lugar y únicamente llevaron los vehículos para prenderles fuego al poblado antes mencionado.

El reporte de la Fiscalía no informa sobre algún posible indicio del móvil de este multi asesinato ni para cuándo se podría tener información sobre las identidades de las víctimas. Pero no lo dudes, como ya se acercan las elecciones en todo el país, seguramente no faltará el candidato que prometa terminar con la violencia, en Tamaulipas y en otros estados…