Después de una noticia tan complicada que sacudió el día, apenas unas horas después —cuando caía la noche de este 13 de noviembre—, se llevaron a cabo movilizaciones masivas en todo México para recordar y exigir justicia en el caso de la muerte de le magistrade Ociel Baena Saucedo.

Una de las marchas más grandes se llevó a cabo en la CDMX, en una velada que comenzó en las inmediaciones de la Estela de Luz.

Foto: @Jesus-Ociel-Baena-Saucedo/

Con consignas como “Señor, señora, no se indiferente, se matan disidentes en la cara de la gente” y “crimen pasional, mentira nacional”, haciendo referencia directa a la primera versión oficial de las autoridades, se reunieron miles de personas en la CDMX para recordar a le magistrade Ociel Baena.



En la velada nacional, convertida en manifestación que llegó hasta el Ángel y después al Zócalo, no solo se reunieron quienes recordaban al primer magistrade no binarie en todo México; se sumaron todas personas de las disidencias sexo-genéricas que han sufrido discriminación y crímenes de odio

Foto: X

La muerte de le magistrade Ociel Baena

De acuerdo con la información de medios locales y la confirmación de las autoridades estatales y federales, el cuerpo de le magistrade Jesús Ociel Baena fue encontrado sin vida junto con el de otra persona en una casa del Fraccionamiento Punta del Cielo, en el estado de Aguascalientes.

Foto: @Jicito

En unas cuantas horas, la Fiscalía de Aguascalientes publicó una primera versión sobre lo que supuestamente pasó: un asunto de “índole personal”.

Foto: @EthanMBaez vía X

Explican que no encontraron daños en las chapas, puertas o exteriores de la casa, además de que no había rastros de sangre al exterior de la escena del crimen. Afirman que no hay evidencia de la presencia de una tercera persona en el sitio y que uno de los cuerpos tenía en la mano un “instrumento cortante”.

Fotos y videos de la velada para recordar a le magistrade Ociel Baena

Activistas pidieron que su muerte no quede en vano y que la sociedad tiene que seguir luchando las victorias que en vida consiguió. Así que —con consignas como “crimen pasional, mentira nacional”—, miles de personas se reunieron en la Estela de Luz para recordar a le magistrade Ociel Baena.

La velada nacional para exigir justicia por #JesusOcielBaenaSaucedo, le #Magistrade, comenzó en la Estela de Luz, se movilizó hasta Insurgentes y Reforma, frente a La Camara de Senadores, y terminará en el Zócalo de la CDMX. #JusticiaParaOciel pic.twitter.com/V8SABrkwez — Sopitas (@sopitas) November 14, 2023

“Hagan el desmadre que tengan que hacer, pero no dejemos pasar los logros que ya ganó , debemos de seguir con los litigios estratégicos para ocupar todos los espacios, le magistrade nos dejó un legado“.

Velada para recordar a le magistrade Ociel Baena // Foto: Raúl Fernández

