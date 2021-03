FUCAM ya no tiene presupuesto para cubrir tratamientos de cáncer de mama

La Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) dio a conocer ayer 22 de marzo que ya no tiene presupuesto para seguir cubriendo los tratamientos pendientes luego de que el pasado 1 de enero de 2020 dejara de trabajar junto al Seguro Popular. Aunque aseguraron que están ayudando a las pacientes para que ingresen a instituciones de gobierno.

¿Qué informó FUCAM sobre la falta de presupuesto?

Como les contábamos, ayer en sus redes sociales la FUCAM compartió un comunicado con el que dan a conocer que ya no tienen presupuesto para seguir apoyando en tratamientos de cáncer de mama, por lo que está ayudando a las pacientes canalizándolas a instituciones gubernamentales donde podrán seguir atendiéndolas.

Al respecto, también explicaron que esto se debe a que desde el 1 de enero de hace un año dejaron de trabajar junto al Seguro Popular. Aunque explicaron que todavía el seguro cubrió los tratamientos que comenzaron en 2019, ya no fue así con los que empezaron a inicios de 2020.

¿Qué pasó con las pacientes a las que no cubrieron sus tratamientos?

En los últimos 15 meses, con todo y la pandemia de COVID, a las pacientes que estaban respaldadas por el esquema del Seguro Popular se les informó que éste ya no les iba a cubrir sus tratamientos. Sin embargo, gracias a diferentes donantes de la FUCAM, las pudieron seguir atendiendo gratuitamente, cubriendo los siguientes servicios:

401 cirugías.

673 pacientes con 25 sesiones cada una de radioterapia.

229 pacientes en quimioterapia.

1962 dosis de terapia blanca (trastuzumab, quimioterapia de alto costo).

277 pacientes en tratamiento paliativo.

Lamentablemente, la FUCAM señala que ahora ya no tiene presupuesto para seguir cubriendo los tratamientos de estas pacientes, por lo que las están ayudando a canalizarlas a diferentes instituciones de gobierno donde tratan el cáncer de mama. Eso sí, aseguraron que durante todo este proceso se encargarán de seguirles dando su tratamiento hasta que ingresen a otro hospital.

FUCAM ahora ofrecerá cuotas más bajas

Finalmente la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) señaló que por no trabajar con el Seguro Popular y no tener presupuesto, ya no podrán ofrecer gratuidad a las pacientes como era antes. Sí, anteriormente tenían un convenio con el gobierno con el que se cubría el 70 % de los gastos, pero ahora realizarán un estudio socioeconómico, y gracias a sus aliados y proveedores, las cuotas que ahora ofrecerán serán más bajas.

Al respecto, el doctor Felipe Villegas, director médico del FUCAM, indicó lo siguiente para Sopitas en Aire Libre: “La cuestión económica está siendo un problema para poder seguir con el tratamiento gratuito al 100 %. Cabe aclarar que no vamos a dejarlas totalmente desamparadas, nosotros lo que estamos haciendo es cambiar nuestras cuotas de recuperación a la categoría más económica”.