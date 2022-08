¡Ay no bueno! De verdad que el señor Gabriel Quadri no se cansa de estar en medio de las críticas. Una cosa es superar el pasado y no guardarle rencor a personajes como Porfirio Díaz, otra muy distinta decirle que fue un “gran” personaje y hasta rendirle homenaje, ¿no crees?

Foto: Getty

Gabriel Quadri visitó la tumba de Porfirio Díaz en Francia

Pues sí, sabemos que cuesta un poco de trabajo creerlo pero así fue. Pasa que el nombre de Gabriel Quadri comenzó a subir y subir y subir en los TT de Twitter, y de inmediato nos preguntamos por acá: “¿pues ahora qué hizo?”.

Y no nos equivocamos al pensar así. El Diputado Federal de la oposición se dio una vuelta por Francia y ahí se topó con la tumba donde se encuentra Porfirio Díaz.

Foto: @g_quadri (Twitter)

Pasa que el lugar donde descansa el dictador está en el Cementerio de Montparnasse, ubicado en la ciudad de París. Mucha gente la visita principalmente por curiosidad, pero tampoco falta quien va para “recordarle” que no muy querido por lo mexicanos.

¿Está o no está en contra de las dictaduras?

Y es que no se necesita ser un erudito en Historia para saber el papel de dicho personaje en México, así que más de uno levantó ambas cejas al ver el mensaje que puso Quadri junto a la foto que se tomó con dicho sepulcro.

Además de mencionar que estaba ahí junto a la tumba para rendirle homenaje a Porfirio Díaz, también dijo que es “el gran Porfirio Díaz” y hasta amenazó con prometió repatriarlo en el 2024. No lo menciona, pero obviamente se refiere a su idea de ser Presidente ese año y tener la facultad de tomar esa decisión.

“Rindiendo homenaje al gran Porfirio Díaz, cementerio Montparnasse, Paris. En 2024 lo repatriaremos…”

Los comentarios en la publicación de Quadri se dividen cañón. Pero lo que más se le señala al Diputado Federal es que le muestre tanto respeto a un dictador, mientras forma parte de la oposición que tanto se pronuncia en contra de AMLO por “estar camino a ser un dictador”.

En fin… así nuestros políticos en México.