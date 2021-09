“No va junto a los héroes”: Mujer que criticó a cónsul de Estambul por incluir a AMLO en el Grito

Una de las cosas que más llamó la atención esta semana durante la celebración del Grito de Independencia, curiosamente, no pasó acá en nuestro país. En Turquía dimos mucho de qué hablar porque la cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, decidió que era buena idea inculir a AMLO en su Grito y no a todos les gustó eso.

Isabel Arvide y su “Viva López Obrador”

Como es tradición, diferentes diplomáticos de México que andan por todo el mundo celebraron las fiestas patrias y algunos hasta hicieron su propia ceremonia del Grito. Pero Isabel Arvide se aventó un “¡Viva López Obrador!” al final de sus arengas y recibió reclamos de parte de una mujer ahí mismo, por andar equiparando al actual Presidente con los héroes de la Independencia.

La periodista Isabel Arvide, quien funge como Cónsul de Mexico en Estambul, genera un escándalo en la ceremonia del grito de independencia celebrado en ese lugar al incluir a López Obrador entre los héroes de la independencia. pic.twitter.com/pEjKbqpx1O

Si no te enteraste bien del asunto, por acá puedes leer el chisme completo. Pero bueno, el tema es que Isabel Arvide publicó tuits donde atacó a esa mujer, lo que motivó una respuesta de su parte para explicar sus razones.

La mujer que gritó, que se enfrentó a personal de seguridad del hotel y a funcionarios del Consulado, se llama Gabriela Cano. Me pidió trabajo hace un año sin éxito. Es la responsable de editar y filtrar los audios de empleados turcos. Así o más claro????? — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) September 16, 2021

La mujer que le reclamó ya salió a dar sus motivos

Se trata de Gabriela Cano, mexicana que lleva ya unos años viviendo en Turquía. La mujer publicó un video en Youtube, luego de que la cónsul comenzó a criticarla en redes con mensajes nada agradables tras lo sucedido allá en Estambul.

“Como una mexicana en el extranjero, el Día de la Independencia es particularmente especial (…) Los ‘Vivas’ a los héroes y a nuestro México se dicen con mucha pasión, la misma con la que dábamos el Grito el pasado 15 de septiembre, Pero algo completamente fuera de lugar ocurrió…”, comienza a decir antes de hablar del incidente.

La mujer explicó que sí, respeta a AMLO y quiere verlo terminar su periodo en la presidencia con buenos resultados para el país, pero que no por eso debe ser equiparado con personajes como Miguel Hidalgo, Morelos, Allende, etc, como hizo la cónsul de Estambul al gritar ese ‘Viva López Obrador’. “No me podía quedar callada ante la osadía de la consulesa Arvide”, dice.

Acusa a la cónsul de Estambul de difamación

Pero acá viene lo más grave, pues como se dijo antes, la cónsul se puso a escribir tuits sobre ella, con nombre y toda la cosa, y explica que eso es ponerla en una posición vulnerable frente a ataques.

Y por si fuera poco, acusó a Arvide de difamación por decir que en algún momento le pidió trabajo, que la noche del 15 andaba borracha y drogada, y que ella fue quien filtró los famosos audios donde se oye a la cónsul gritándole a sus empleados.

Gabriela Cano pide pruebas de las acusaciones a Isabel Arvide pues le recordó que ya ha perdido demandas por difamación en tiempos anteriores. “Soy una orgullosa mexicana y amo profundamente a mi país (…) aquellos que tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, lo hacemos cuando es necesario. ¡Viva México!”, finalizó su mensaje.

En fin, otro escándalo más donde se ve envuelta la cónsul de Estambul. Y te lo prometo, no será el último…