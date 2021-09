“¡Viva López Obrador!” Grito de Independencia de Arvide termina en despiporre en Estambul

Pues qué les contamos. Como en varias partes del mundo, los mexicanos se hicieron presentes y la cónsul de México en Turquía, Isabel Arvide, encabezó una ceremonia para dar el tradicional Grito de Independencia en Estambul. El asunto es que todo terminó en un tremendo despiporre.

¿Por qué? La polémica cónsul arrancó recordando a los héroes de la Independencia pero al final se le hizo buena idea aventarse un “Viva López Obrador”.

Inmediatamente se escucharon abucheos y una mujer se subió al templete para explicar que ella respetaba al actual presidente de México pero que no tenía que estar junto a los personajes que lucharon por la independencia de México.

La periodista Isabel Arvide, quien funge como Cónsul de Mexico en Estambul, genera un escándalo en la ceremonia del grito de independencia celebrado en ese lugar al incluir a López Obrador entre los héroes de la independencia. pic.twitter.com/pEjKbqpx1O — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) September 16, 2021

Y no es la única vez que se pone en el ojo del huracán

Desde que fue nombrada cónsul de México en Turquía las críticas le llovieron por su nula experiencia diplomática.

A mediados de abril se vitalizaron un par de grabaciones donde se escucha a Arvide Limón acosando y amenazando a su equipo de trabajo.

El audio, que presuntamente fue grabado en una discusión con una asistente administrativa, muestra cómo la cónsul le dice que tiene que hacer lo que ella diga sin importar que sus colaboradores afirman que esas funciones no están en sus contratos.

“Más problemas vas a tener, menos te voy a pagar, más problemas vas a tener en la vida”, se escucha.

Pero no es todo. Además se escucha que presuntamente la funcionaria les prohibe utilizar la cocina para comer porque no tienen “ninguna obligación de dársela”. Amenazó con no volverles a pagar el dinero extra de la comida.

Por medio de sus redes sociales, Arvide afirmó que el audio estaba editado y que existían 23 quejas formarles suyas contra los empleados por “sus majaderías”. Afirma que no querían trabajar pero pedían más dinero.