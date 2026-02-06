Lo que necesitas saber: Gerardo Arredondo Hernández fue candidato a la presidencia municipal de Salamanca en el 2024 por el PAN.

Apenas les contamos sobre la masacre que hubo en Salamanca, Guanajuato, durante un partido de futbol. Y ahora, se dio a conocer que Gerardo Arredondo Hernández, ex candidato a presidente municipal, fue secuestrado durante la mañana del viernes 6 de febrero.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó a uno de los locales que tenía Arredondo y lo privaron de su libertad. Lo subieron a una camioneta y se dieron a la fuga.

La Fiscalía Estatal ya inició una investigación para dar con el paradero del excandidato.

Fotografía Gerardo Arredondo Hernández vía Facebook

¿Quién es Gerardo Arredondo Hernández?

Gerardo Arredondo Hernández fue candidato a la presidencia municipal de Salamanca en el 2024 por el PAN. Sin embargo, perdió aquellas elecciones ante César Prieto Gallardo de Morena.

Fotografía Gerardo Arredondo Hernández vía Facebook

Tras aquella derrota, Arredondo, con estudios en arquitectura, se enfocó en sus negocios relacionados con la construcción. Además en el 2021 se convirtió en representante de la Asociación de Empresarios de Salamanca y estuvo involucrado en la rehabilitación de varias escuelas tras la pandemia de Covid.

Fiscalía busca a Gerardo Arredondo Hernández

Las autoridades de Salamanca confirmaron el secuestro de Gerardo Arredondo el viernes 6 de febrero. Aunque ya iniciaron una investigación para localizar al ex candidato, pidieron la cooperación de la población y en caso de tener información importante comunicarse con las autoridades.

“La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca informa que, en relación con los hechos denunciados sobre la presunta privación de la libertad de un empresario dedicado al ramo de la construcción, se ha confirmado que este hecho es verídico.”