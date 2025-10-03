Lo que necesitas saber: Marinette era el último buque de la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza. Fue interceptada a 42.5 millas náuticas de Gaza.

El 1 de octubre se anunció la intercepción de la mayoría de los barcos que conforman la llamada “Global Sumud Flotilla”… sin embargo, en su camino a Gaza siguieron unos cuantos.

Sin embargo, hoy, 3 de octubre, la Global Sumud Flotilla informa que han sido detenidas todas las 42 naves que conformaban el esfuerzo de llevar ayuda humanitaria a la gente de la franja de Gaza. Se acabó la esperanza, por ahora.

Ejército de Israel intercepta flotilla // X:@GlobalSumudF (captura de pantalla).

Ejército israelí intercepta y aborda flotilla humanitaria ‘Global Sumud’

“Marinette, el último barco restante de la Global Sumud Flotilla, fue interceptado a las 10:29 am hora local, aproximadamente a 42,5 millas náuticas de Gaza”, informó la misión marítima.

De acuerdo con un comunicado, le tomó 38 horas a las fuerzas de Israel interceptar a los 42 buques que conformaban la flotilla que llevaría ayuda humanitaria a Gaza.

Anuncio de la Global Sumud Flotilla / Imagen: instagram/globalsumudflotilla

“Pero este no es el final de nuestra misión. Nuestra determinación de hacer frente a las atrocidades de Israel y apoyar al pueblo palestino sigue inquebrantable”, asegura la misión.

Miembros de la Global Sumud Flotilla están en proceso de repatriación

Casi un mes después de que un artefacto incendiario atacara a la flotilla humanitaria ‘Global Sumud’, volvió a ser noticia global. No de la mejor manera: mientras se dirigía con ayuda a Gaza, el ejército israelí interceptó a los más de 40 barcos.

“Las fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron ilegalmente el buque Sirius de la Flotilla Global Sumud junto con otros barcos en aguas internacionales“, denunció en redes la misión de ayuda.

Ejército de Israel intercepta flotilla // X:@GlobalSumudF (captura de pantalla).

Israel confirmó detención de flotilla

Un par de horas después de que la flotilla reportara el primer abordaje del ejército israelí, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel compartió en redes la situación en la que se encontraban los activistas.

“Ya varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos están sanos y salvos”, aseguró.

Flotilla Global a Gaza había sido atacada hace un mes…

Como ya te adelantábamos, esta situación ocurre tan solo semanas después de que un barco de la flotilla denunciara un ataque por un dron.

Y aunque miles de activistas se han sumado a esta iniciativa humanitaria, estas intervenciones en la flotilla parece que están lejos de terminar, pues no cuenta con respaldo internacional. El único país que protege su viaje es Túnez, quienes los han recibido como puerto seguro.