Golpe de Estado en Guinea: Militares anuncian que detuvieron al Presidente y disuelven el gobierno

En las últimas semanas, los ojos del mundo se han concentrado en lo que sucede en Afganistán por la manera en que los talibanes toman cada día más el control del país y reprimen las protestas en su contra. Pero no podemos olvidar que ese no es el único país donde el poder está en constante conflicto. Este fin de semana se reporta un Golpe de Estado allá en Guinea.

Fueron horas de incertidumbre, rumores y noticias que presagiaban el posible Golpe de Estado, pues en los alrededores del palacio presidencial de Conakri se registraban disparos. El Ministerio de Defensa dijo en un primer momento que el ataque había sido repelido, pero más tarde comenzó a circular que se desconocía el paradero del presidente del país, Alpha Conde.

The gunfire took place at the hotel Kaloum as president Alpha Conde visited the area. #Conakrygunfire pic.twitter.com/lQx9r43Tq2

— African Voices Platform (@AVPTVRADIO) September 5, 2021