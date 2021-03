Mi México: Golpean a rescatista que quería ayudar a un perrito y policías le dicen que “él se lo buscó”

Y en otra de esas historias que nos hacen pensar en lo surreal que puede llegar a ser México… resulta que un rescatista de animales fue agredido cuando trataba de ayudar a un perrito en Tamaulipas. Y aunque usted no lo crea, la policía se mostró bien quitada de la pena cuando se acercó con ellos a reportar los hechos, pues básicamente le dijeron que “él se lo buscó”.

La agresión que denunció el rescatista

Esta historia la dio a conocer el propio rescatista afectado mediante de redes sociales. El joven compartió una publicación y una transmisión en vivo a través de la cuenta de la organización a la que pertenece: Rescatistas Voluntarios de Protección Animal Altamira.

En su denuncia, el joven explica que acudió a un punto del municipio de Altamira, pues recibieron un reporte sobre un perrito que habría sufrido un accidente en ese lugar. Sin embargo, cuenta que llegó al sitio y no vio al animal, por lo que decidió buscarlo en los alrededores.

Al rescatista que protagoniza esta historia se le hizo lógico que si se trataba de un perrito abandonado, probablemente podría estar en alguna construcción igualmente abandonada, por lo que decidió buscar en lugares así en las cuadras cercanas. Pero se topó con un problema al hacerlo.

El rescatista narra que en uno de esos lugares encontró a un tipo drogándose, y aunque su reacción fue como la que cualquiera tendría en una situación así (mantener la calma, tratar de no entrar en conflicto con el sujeto y alejarse lentamente), éste comenzó a insultarlo, lo empujó y le dio un golpe en la boca. “Eso te pasa por andar de chismoso eh”, le habría dicho luego de agredirlo.

La policía le dijo al rescatista que él se buscó el problema

Pero si pensabas que eso era lo peor del asunto, pues no. Como dijimos antes, el joven buscó ayuda luego de la agresión y señala que buscó por varios minutos una patrulla, pero éstas brillaban por su ausencia (bien raro en México). Cuando finalmente pidió ayuda en una gasolinería, un oficial le dijo casi casi que eso le pasaba por andar metiéndose en asuntos oficiales.

“El que busca encuentra, ¿por qué haces el trabajo que debe de hacer el Ayuntamiento?“, le dijo el policía. El rescatista le respondió que no habría necesidad de hacerlo si aaaaaalguien lo hiciera de verdad (bueno, no lo dijo así, nomás le contestó que el Ayuntamiento de Altamira no hace su chamba y por eso existen ellos).

“Qué impotencia se siente cuando por proteger a un indefenso, sales lastimado. Y cuando buscas a alguien para que te defienda, la autoridad no lo hace… es una gran injusticia decir que yo tuve la culpa por buscar problemas. Si el Ayuntamiento de Altamira, así como otras delegaciones de la zona sur hicieran su maldito trabajo, ¡nada de esto pasaría!”, señala el rescatista en su publicación… y la neta es que tiene toda la razón.