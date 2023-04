Se armó el despiporre en el Senado. La tarde de este 27 de abril se armó la pelea en el Senado por el INAI… pero no crean que un par de gritos: hubo manazos, empujones, tomaron la tribuna, reventaron la sesión y bueno.

¿Pues qué pasó si se supone que ya había un acuerdo? ¿Ya nombraron al nuevo comisionado del INAI que hace falta? Vámonos por partes…

Se están peleando en el Senado por el INAI

Tremenda deschongada que se armó en el pleno del Senado este 27 de abril cuando intentaron elegir al nuevo comisionado del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

Pero ¿cómo comenzó todo? Bueno, en la mañanita de este jueves el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció a la prensa que ya había un acuerdo dentro de Morena y con dos partidos de oposición para nombrar a un nuevo comisionado del INAI.

Esto permitiría que el INAI hubiera 5 comisionados y pudieran sesionar luego de varias semanas en pausa.

Ojo con esto. El senador dijo que le pidieron que en lugar de lanzar a los 3 candidatos que solo empujaran a uno para menos fatiga. Dice que para no empezar con el pleito y para no imponer se fue por el candidato mejor calificado sin saber quién era.

A la par que esto se dio a conocer y comenzaron los rumores, el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier, lanzó una iniciativa para darle cuello al INAI y reemplazarlo por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Luego se arrepintió, bajó la iniciativa y explicó que se había confundido, que en realidad quería proponer que el Instituto fuera absorbido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Más tardecito Monreal confirmó que el gallo al que iban a lanzar para la votación del nuevo comisionado del INAI sería Ricardo Salgado, quien es actual funcionario del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ya casi estaba cantado todo el asunto hasta que empezó la votación.

Se necesitaban las 3/5 partes de los senadores para aprobar el nuevo nombramiento, se emitieron 110 votos pero fueron 67 votos a en contra y solo 43 a favor, por lo que los votos no alcanzaron y no hubo nombramiento.

¿Quién voto en contra? Resulta que Morena y aliados, por lo que todo el asunto reventó. La oposición saltó luego luego, extendieron una lona y tomaron la tribuna para reclamar que Morena no cumpliera con el acuerdo que ya existía y para exigir que se eligiera ya a un nuevo comisionado del INAI.

La oposición le exigía entre empujones y gritos al presidente de la Mesa Directiva, Armenta Mier, que terminara la sesión pero el legislador insistía en continuar con el siguiente punto. Hay varios videos que captaron el momento en que César Cravioto, de Morena, se deja ir a los manazos mientras abajo las legisladoras se aferraban a las lonas. Un verdadero circo.

Uno… dos manotazos de César Cravioto a la mano de @IGCabezadeVaca



En el Senado había mujeres integrantes de colectivas que estaban esperando el análisis de la iniciativa sobre el 3 de 3 contra la violencia. Parece que las intentaron usar para presionar al PAN para que continuaran con la sesión, pero ellas no se dejaron y comenzaron a exigir transparencia y 3 de 3.

Así lo capturó la periodista Leti Robles De la Rosa en su cuenta de Twitter. El asunto es que luego les pidieron que se salieran, por lo que la colectiva anunció que no solo no se iban a ir, sino que se iban a quedar a dormir en el Senado porque “ellas no son moneda de cambio“.

Y como las protestas de las colectivas y de la oposición en la tribuna no cedió, el presidente no tuvo de otra que terminar la sesión y citar para mañana. La cosa es que el asunto no terminó ahí y continuó afuera, en las conferencias de prensa por partidos.

La oposición anunció que no van a permitir que continúe la sesión hasta que no designen a un comisionado del INAI e incluso la senadora Xóchitl Gálvez afirmó que mantendrán la tribuna tomada hasta el domingo si es necesario.

“No se vale que 67 votos fueran en contra de la propuesta. Ese es un asunto que es una burla, pues que se vayan a burlar de otros, porque no lo vamos a permitir, y aquí seguiremos porque INAI primero“, dijo el diputado Julen Rementeria, coordinador del PAN en el Senado.

La oposición en conjunto dijo que ya estaban dispuestos a sesionar de noche, así que no se van a ir hasta que se logre un acuerdo y se vote a un nuevo comisionado. Incluso les pidieron a las colectivas que no se vayan.

Por su parte, la bancada de Morena y aliados acusaron a la oposición de violencia para reventar la sesión, les pidieron continuar con el programa y afirmaron que ellos cumplieron con el acuerdo que hizo Ricardo Monreal. Dice que el acuerdo era votar por el nuevo comisionado y eso hicieron, pero al PAN no le gustó la votación.

Afirmaron que si la oposición no quiere dejar la tribuna y continuar con la sesión entonces van a analizar sesionar en otro lugar, como ya antes ha ocurrido.

Pero ¿no dijo Monreal que ya había un acuerdo planchado? Hace algunos días, en un chacaleo, el senador Ricardo Monreal admitió que ya estaba perdiendo su liderazgo porque a veces ya no le hacían caso a él, sino a los aspirantes a la presidencia por la sucesión anticipada.