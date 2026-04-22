La guerra de Irán no solo ha provocado alza en alimentos, ahora también en los preservativos

Lo que necesitas saber: La creación de los preservativos depende de productos derivados del petróleo, por ello la alza en sus costos.

La guerra de Irán no solo ha dejado una alza en productos alimenticios, sino que también se verá afectado en los precios de los condones, distintos empresarios que se dedican a la elaboración de este tipo de productos, confirman que subirán de precio en los próximos meses.

El aumento elevado a los preservativos es prueba de como la guerra en Medio Oriente, que ya ha tocado el mercado energético y ha elevado los precios de los productos, afectará en todos los aspectos en la vida de los consumidores.

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¿A qué se debe este aumento en los preservativos?

Karex que fabrica uno de cada cinco preservativos en todo el mundo, ya se está preparando para en los próximos meses aumentar el precio de sus productos hasta un 30%, ya que el conflicto que actualmente se está viviendo desestabiliza las cadenas de suministros y eleva los gastos, así lo confirmó el director ejecutivo, Gho Mia Kiat.

“Hemos estado ajustando los precios con la mayoría de nuestros clientes, y este es sin duda uno de los mayores ajustes que hemos realizado en mucho tiempo”, afirmó Gho sobre el aumento de precio en los condones que se producirá en los próximos meses.

De acuerdo con Gho la producción de los condones ha aumentado desde un 25% hasta un 30% desde que dio comienzo la guerra, esto se debe a la escasez de productos químicos derivados del petróleo y el alza a los precios de las materias primas, que han tenido un gran impacto en la cadena del suministro. Estas interrupciones también elevan el costo de los envoltorios y lubricantes para condones.

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Por otro lado, Karex cuenta con preservativos que brillan en la oscuridad; cuenta con las suficientes materias primas para mantener la producción al menos durante los próximos dos o tres meses, pero más allá, el panorama es incierto, ya que el suministro continuo de ingredientes clave es variable si la guerra continúa.

La empresa depende de una gran variedad de productos derivados del petróleo, como el amoniaco para conservar el látex, el etanol para el empaquetado y la impresión, el aceite de silicona para lubricar cada uno de los condones. Este último ingrediente ha aumentado un 30% y los precios de látex se han duplicado.

Una de las rápidas soluciones podría ser encontrar algún otro sustituto de esas materias primas, pero eso no resolvería el problema, por las estrictas regulaciones para productos médicos como los condones.

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Gho confirmó que, por este aumento de precios, espera que no afecte la demanda, ya que el mercado de los condones es inmune a la inflación.

“En tiempos difíciles, la necesidad de usar preservativos es aún mayor debido a la incertidumbre sobre el futuro y sobre si se conservará el empleo el próximo año… si se tiene un bebé ahora, será una boca más que alimentar”, aseguró Gho.