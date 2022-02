OLOV: Helicóptero se desploma a unos metros de una playa llena de turistas

Muy cerca estuvimos de reportar una tragedia de magnitudes mucho muy mayores allá en Estados Unidos. Este sábado, un helicóptero se desplomó y cayó al mar, pero lo más impactante de esto, es que eso ocurrió justo frente a una playa que en ese momento se encontraba repleta de turistas.

Oucrrió en una playa de Miami, de hecho, el Departamento de Policía de esa ciudad fue la que reportó lo ocurrido y compartió el impresionante video que vas a ver un poco más adelante. Reportan que el helicóptero se desplomó alrededor de la 1:10 de la tarde (hora local) de este 19 de febrero.

El video dura unos pocos segundos, pero son suficientes para ponerse a pensar lo cerca que estuvo de que el helicóptero fuera a estrellarse contra la playa y cayera sobre la gente que estaba disfrutando del sol y la arena en ese momento.

Te dejamos a continuación el breve metraje:

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022