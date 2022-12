"Todo se lo acabaron": Hombre denuncia el asalto que sufrió en su negocio de la colonia Roma

¿Qué tan triste es la situación como para agradecerle a un asaltante el no habernos matado? Esa es una de las muchas preguntas que se nos vienen a la mente luego de conocer el caso del hombre que sufrió un asalto en su negocio de tenis ubicado en la colonia Roma de la CDMX.

Fue a través de TikTok donde el dueño de la tienda ‘Fuego en el 23’, ubicado en la calle Salamanca #91 de la colonia Roma Norte, denunció haber sido víctima de robo durante la noche del 9 de diciembre por parte de sujetos que se llevaron toda su mercancía.

Foto: @fuego.23

Un hombre denunció el asalto que sufrió en su negocio de sneakers, en CDMX

“Me metieron a la bodega con pistola. Yo pensé que me iban a matar, afortunadamente el chavo que me tenía con la pistola no me mató, eso sí se lo agradezco”, indica el dueño de la tienda quien con lágrimas en los ojos pide ayuda a la ciudadanía.

“Vaciaron todo mi negocio… por favor les pido que me ayuden a etiquetar a las autoridades. Todo lo que construí con cinco años de trabajo, subiendo tiktoks, subiendo buenos contenidos y dando buenos precios, todo se lo acabaron”, detalló sobre el asalto.

Pidió ayuda a las autoridades luego de que se llevaran todo de su tienda

En un segundo video, el hombre también indicó que los sujetos armados también se fueron contra su mamá, quien al igual que él fue amagada: “Nos robaron todo lo que teníamos, dejaron todo pelón…. estuve suplicando por mi vida durante… no sé cuánto es”, afirmó.

El dueño de la tienda pidió a los usuarios de Tiktok etiquetar a Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la CDMX; a Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, así como a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Ninguno se ha pronunciado respecto al asalto.