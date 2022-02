Huir en medio de bombardeos: Las imágenes de miles de ucranianos escapando de la guerra

Durante la madrugada del 24 de febrero (hora local) el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el inicio de lo que ya se califica como una guerra. Anunció el inicio de una operación militar al este de Ucrania que al momento ha dejado decenas de bombardeos en varias ciudades ucranianas, además de civiles desaparecidos y muertos.

El presidente ruso afirma que no tiene como objetivo invadir Ucrania, sino desmilitarizar para defender al pueblo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró la ley marcial y pide a la población armarse para defender el territorio.

¿Y en medio de todo? La población.

Esta foto muestra el momento justo en que la empleada de un hotel en Kiev habla por teléfono con uno de sus familiares y se entera que los bombardeos comenzaron en varios puntos de Ucrania.

Incluso antes de que comenzaran los bombardeos en Ucrania, miles de ciudadanos abandonaron las grandes ciudades e incluso el país por miedo a que los misiles comenzaran a dirigirse a los civiles o el inicio de una posible invasión por tierra.

Luego las cosas se pusieron mucho peor. Todo el espacio aéreo sobre Ucrania y sobre la región más cercana de Rusia fue cerrado a los vuelos civiles, por lo que la única forma de escapar es por tierra. Rumanía aseguró estar listo para recibir a medio millón de refugiados. Moldivia abrió las fronteras para quienes huyen de la guerra, Polonia hace lo propio.

Las carreteras de salida en Ucrania lucen completamente llenas.

Fotógrafos como Wolfgang Schwan publican fotos en sus redes sociales muestran a civiles heridos o muertos. Los servicios de emergencia, policía, bomberos, personal de salud, trabajan a marchas forzadas para apoyar a los civiles.

Largas filas se formaron en bancos y gasolineras para preparar la huída.

Mientras, las personas que se quedaron en las ciudades, como Kiev, se refugian, algunos en sótanos, algunos en las instalaciones del metro.

🇷🇺🇺🇦 Nothing you can really add to this. pic.twitter.com/efJNnAXwIZ

— PiQ  (@PriapusIQ) February 24, 2022