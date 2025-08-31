Lo que necesitas saber:

Este domingo, hutíes ingresaron a la fuerza a dos oficinas de la ONU en Yemen, deteniendo al menos a un empleado de la organización.

La situación en Medio Oriente sigue escalando… ahora, tras la muerte del primer ministro hutí Ahmed al Rahawi en un ataque aéreo atribuido a Israel, el grupo extremista amenazó con “vengarse”.

Hutíes prometen “venganza” para Israel por asesinato de primer ministro

Parece que algo está por moverse en Medio Oriente… se trata de un plan de “venganza” de los Hutíes hacia Israel. Esto tras la muerte del primer ministro hutí Ahmed al Rahawi.

El ataque en el que fue asesinado el mandatario ocurrió el jueves pasado y fue señalado Israel como el culpable. Eso sí, no fue sino hasta este fin de semana que lanzaron el mensaje de advertencia.

Las autoridades del movimiento hutí advirtieron a Israel que, debido al ataque, la venganza es inminente y que vendrán “días oscuros”. Además, pidieron a las empresas extranjeras salir del suelo israelí “antes de que sea demasiado tarde”.

Ingresan a oficinas de dos agencias de la ONU

Y tal parece que los hutíes ya comenzaron con sus planes de venganza, pues este domingo ingresaron a la fuerza a dos oficinas de la ONU en Yemen, deteniendo al menos a un empleado de la organización.

Eso sí, hasta el momento las autoridades hutíes no han declarado si esta acción está relacionada con la muerte del primer ministro… pero todo apunta a que sí.

