¿El 2021 será mejor?: Iceberg del tamaño de Londres se desprende de la Antártida

Qué ilusos fuimos al pensar que el 2021 pintaría mejor que el 2020. Y es que aunque las vacunas contra el COVID-19 ya comienzan a llegar y ser aplicadas entre la población, en el mundo hay otros asuntos que son igual de graves que la misma pandemia. Así como el iceberg del tamaño de Londres que se acaba de desprender de la Antártida.

Fue el viernes 26 de febrero cuando la British Antarctic Survey (BAS) indicó que, 10 años después de detectar el crecimiento de grietas en el hielo, este 2021 un enorme iceberg de mil 270 kilómetros cuadrados se desprendió de la plataforma de hielo Brunt, de 150 metros de espesor y ubicada en el mar de Weddell, al sur del océano Atlántico.

A través de un comunicado de prensa la BAS detalló que la plataforma de hielo Brunt es donde se ubica la estación de investigación Halley VI, perteneciente a dicha institución británica. A mediados de este mes fueron evacuadas 12 personas que trabajaban ahí ya que la estación está situada a menos de 20km de la zona de ruptura del iceberg, que mide casi lo mismo que Londres.

Jane Francis, directora del BAS, explicó en el escrito que sus equipos llevan años preparándose para que un iceberg se desprenda de la plataforma de hielo de Brunt, por lo que éste ya es evaluado y estudiado. Por ahora no representa un riesgo para la humanidad, pero ya se examinan los posibles escenarios de su paradero.

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm – A 1270 km² #iceberg has broken off the #BruntIceShelf.#HalleyVI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.

