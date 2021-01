Que no, que no: Declaran improcedente coalición entre Morena, PT y Nueva Alianza en Guanajuato

Con esto de que el tiempo pasa volando, cuando menos nos demos cuenta ya estaremos celebrando las elecciones de este 2021. Es por eso que los partidos políticos andan buscando formalizar alianzas entre sí para ver que sacan de ese proceso electoral, y aunque Morena se presume casi casi como invencible, también anda viendo con quien forma coaliciones y estuvo tratando de armar una en Guanajuato.

Peeeeeeeero no todo le sale bien a Morena siempre, pues en ese estado se determinó que no, que Morena no puede formar una coalición con el Partido del Trabajo y Nueva Alianza (partido que, por cierto, ya no tiene registro a nivel nacional, sólo local) para postular candidaturas a diputaciones locales y llevarse algunos ayuntamientos.

No se cumplieron todos los requisitos para avalar la coalición entre Morena, PT y Nueva Alianza en Guanajuato

Resulta que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) determinó en una sesión extraordinaria celebrada a distancia este viernes, que es improcedente la solicitud de registró de la coalición “Juntos Haremos Historia en Guanajuato”, básicamente porque no se cumplieron varios requisitos para que fuera aprobada.

Resuelve Consejo General solicitudes de registro de convenios de coalición parcial para postular candidaturas a diputaciones locales y para ayuntamientos en el #ProcesoElectoral2021 Toda la información en 👇👇https://t.co/XEFpZ26sCJ — IEEG (@IEEG) January 1, 2021

Fueron en total cinco requisitos los que no se cumplieron en la solicitud, entre los que destaca el hecho de que ni el Consejo Nacional de Morena, ni la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, andaban muy de acuerdo con la coalición, pues ninguno de éstos aprobó que se formara la alianza o al menos no se presentó la documentación que revelara lo contrario.

Nueva Alianza habría sido el único partido que sí hizo bien toda la tarea antes de terminar el 2020, pero como que eso no le sirve de mucho al IEEG. Así que, por ahora, los tres partidos deberán jugársela de a solos en el próximo proceso electoral y buscar ganar las diputaciones locales y los ayuntamientos de Guanajuato con sus propias armas.

Y pa’ acabarla… la coalición entre PRI y PRD sí procedió

Y no es que le queramos echar más limón a la herida, para nada, pero en la misma sesión donde el Instituto Electoral de Guanajuato le dijo que no a Morena, se determinó que sí es procedente la coalición que formarán PRI y PRD en ese mismo estado (¡uuuuu eso duele!)

Sucede que a diferencia de Morena y sus compas, el PRI y el PRD sí presentaron todo lo necesario para conformar la coalición “Va Por Guanajuato”… así que, ni modo, Morena tendrá que enfrentar solito a dos de sus principales contrincantes al menos en ese estado ¿Podrá con ellos?