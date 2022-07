Vaya escándalo (por decir lo menos) en el que se ha involucrado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de nueva cuenta. Y es que una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sacado a la luz el caso de una mujer a la que se le diagnosticó cáncer de manera errónea.

De acuerdo con lo detallado en expediente 1/2019/10854/Q de la CDNH, este hecho ocurrió en el estado de San Luis Potosí y data del 2017, cuando en el mes de abril una derechohabiente del IMSS acudió a la Unidad Médica Familiar No. 2 por dolor fuerte que presentaba en espalda, glúteos y piernas.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Una mujer acudió al IMSS por un dolor de espalda que supuestamente era un tumor maligno de 2 cm

Luego de una valoración, médicos le dijeron que se trataba de una contractura y le recetaron medicamento. Sin embargo, el tratamiento no funcionó y a pesar de que regresó porque el dolor que sentía era cada vez peor, el personal médico del IMSS no quiso hacerle una tomografía porque creían que era sólo un dolor de ciática.

La cuestión es que cuando la revisó un doctor en el área de Ortopedia, le dijeron que tenía un tumor maligno, agresivo y que no podían operar. De hecho, el diagnóstico de dicho doctor fue que a la paciente le quedaban seis meses de vida y había poco por hacer.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con los doctores, no era operable y la sometieron a 30 quimios

La mujer fue a un hospital de zona donde le “detectaron” un tumor de células gigantes de hueso, el cual media aproximadamente 2 centímetros. Y fue gracias a ese diagnóstico erróneo por el que la mujer recibió 30 sesiones de quimios que no necesitaba.

Resulta que a finales de 2018 y sin ver mejoría en su condición, la paciente decidió buscar una segunda opinión y fue a un hospital particular donde le indicaron que el tumor que le diagnosticaron, mismo que ahora ya pesaba 10 kilos, nunca fue maligno y necesitaban operarlo porque ponía su vida en riesgo.

Foto: Cuartoscuro

Pero un año después y al buscar una segunda opinión le dijeron que ella nunca tuvo cáncer

La mujer tuvo que pagar 300 mil pesos en una cirugía que hasta la fecha tiene un impacto en su vida. Algo que el IMSS no quiere reconocer, pues casi se lavaron las manos diciendo que la paciente abandonó su tratamiento porque así lo quiso.

La CNDH entró al quite ante esta situación y le recordó a la institución que si la mujer no quiso continuar con el tratamiento en el IMSS fue porque buscó una segunda opinión (que es un derecho) y gracias a ello se enteró de que no tenía cáncer.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Y ahora el IMSS deberá hacerse responsable de los cuidados que ella necesita

Además le mandó una recomendación a Zoé Robledo y todo su personal ya que el IMSS es responsable de que la situación de la mujer empeorara, pues recibió tratamiento que no le correspondía y éste afectó el peso del tumor. Así que la decisión de la mujer en cuestión es totalmente justificable.

Y no sólo eso, sino que ahora el mismo IMSS está obligado darle a su derechohabiente los cuidados y tratamientos especiales que requerirá por un tiempo indefinido, pues todos son una consecuencia directa “de la inadecuada atención que recibió”. Además de reparar el daño a ella y a su familia conforme marca la ley.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro