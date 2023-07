Lo que necesitas saber: No es novedad que AMLO estire los límites hasta donde se puede. Y con un proceso electoral en puerta, pues no se ve que le vaya a cambiar. Aquí la prueba.

Como si se estuviera escondiendo del abonero, así AMLO, a quien ayer se le trató de entregar la notificación del INE y aplicó el clásico “diles que no estoy”… todo para prolongar su supuesto desconocimiento de la medida cautelar que se le impuso para que ya no hable de temas electorales.

Luego de que en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijera que, va, ya no hablará de temas electorales… nada más que le entreguen la notificación correspondiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) procedió a mandarle personalmente la notificación que todo mundo interesado en el tema ya conoce. Sin embargo, el mensajero se topó con la novedad de que, por vacaciones, en Palacio Nacional ahorita nadie trabaja.

Entonces, no se pudo entregar el papelito… y, entonces, como no está enterado, pues parece que seguirá hablando del tema.

AMLO en Palacio Nacional // Foto: Cuartoscuro

Sólo el área cultural está trabajado en Palacio Nacional

“No señor yo no le puedo dar acceso ya que por periodo vacacional no se encuentra nadie laborando en todo Palacio Nacional”, señaló el personal de seguridad al emisario del INE… quien no es que tuviera que entregar la notificación en la manita del mandatario, pero sí, mínimo, hacer que alguien lo recibiera para asestar el protocolario “recibí, firma, fecha”.

“Ningún área que tenga que ver con la jurídico, sólo la parte cultural que nada tiene que ver”, se le indicó al notificador Julio Mauro López. “Salió el aviso en el Diario Oficial de la Federación (…) otra área que reciba documentos, como te digo, no están trabajando”.

Foto: Victoria Valtierra.

Pues para que la luchita no quedara nomás ahí, el notificador del INE le marcó al abogado de la Consejería Jurídica, Édgar Aguirre, quien le salió con lo mismo: son vacaciones y, aunque otra área recibiera el documento, éste no llegaría a AMLO, porque “ahora todo es por Oficialía de Partes para más control”.

No le hace que no se entregó el documento, medidas del INE ya aplican

Si la jugada de AMLO será la de seguirse escondiendo y decir “no veo, no sé”… pues parece que no será posible. En el mismo documento en el que se contó la travesía burocrática del notificador del INE, se indica que desde ayer ya comenzarán a aplicar las medidas cautelares.

¿Cuáles? Ah, pues las que desde el 13 de julio aprobó la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral, con las cuales, a grandes rasgos, se le pide al presidente dejar de hacer mención del proceso electoral y de cualquier personaje involucrado… pues por respeto a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

De acuerdo con Latinus, las medidas deberían ser acatadas por el presidente ya que, aunque no se le entregó el papelito, el INE ya difundió éste en todos sus estrados electrónicos.

Te puede interesar