Lo que necesitas saber: Le están quitando material a AMLO para sus mañaneras, ya que su tema recurrente en los últimos días era hablar de la supuesta designación de Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición...

Pues con la novedad que, muy seguramente, veremos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haciendo bilis, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) le dio la razón a Xóchitl Gálvez e impuso medidas cautelares como resultado de las denuncias que la senadora tuvo a bien meter hace unos cuantos días.

Y aquí es donde AMLO dice: “Sí, ganaste esta batalla Xóchitl Gálvez, pero no la guerra no ha terminado”… pero lo más seguro es que no tome muy diplomáticamente las mentadas medidas cautelares. Eso lo veremos muuuuy pronto, ya que una de ellas le impedirá hablar del proceso electoral del 2024.

“Se ordena al presidente de la República, se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones como las denunciadas“, señala la resolución de la Comisión de Quejas y denuncias del INE, citada por Animal Político.

Además de, entonces, dejar de referirse a Xóchitl Gálvez, AMLO deberá abstenerse de convocar a votar (o no votar) por determinados partidos… o cualquier otra expresión que resulte equivalente. Ahhhh, y claro: no usar recursos públicos con fines electorales.



Además de, por decirlo de una manera, ponerle bozal a AMLO, la comisión del INE pidió al presidente bajar cuatro mañaneras… y no por derechos de autor, como fue el caso de aquellas que YouTube le tumbó por andar poniendo rolas. No. Deberá bajar de plataformas las mañaneras en las que hizo referencia a la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

En resumen: El INE le dio completa razón a Xóchitl Gálvez

A diferencia de otras denuncias que ha tramitado Xóchitl Gálvez, éstas que metió en contra del presidente dieron rápido efecto. Recordemos que fue apenas el pasado 11 de julio cuando la senadora del PAN anunció las denuncias que interpuso ante lo que considera violencia de género de parte de AMLO.

“Denuncié al presidente ante el INE por violencia política de género y uso indebido de recursos públicos”, informó Xóchitl Gálvez en sus redes sociales.

Lo que dijo Xóchitl Gálvez que buscaba con sus denuncias era que el presidente dejara de hablar de ella en las mañaneras. Y, pues, mejor aún: no deberá hablar de ella, ni de todo el proceso electoral (según)… y lo que sí se le cumplió tal cual es lo de bajar las mañaneras en las que AMLO la mencionó.

La Presidencia tendrá 24 horas para bajar las mencionadas mañaneras o, mínimo, editarlas para tumbarles el segmento en el que el presidente habla de Xóchitl Gálvez como la “elegida” para la candidatura del Frente Amplio… no por méritos propios, sino porque así lo quiso el empresario Claudio X. González.

