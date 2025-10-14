¿Casas para millennials y generación Z? Nuevos requisitos para tener un crédito con INFONAVIT

Lo que necesitas saber:

Entre los requisitos está tener un trabajo formal, no tener casa propia y ganar entre uno y dos salarios mínimos.

Información útil en una nota rapidita: si están interesados en comprar una casa o un depa y piensan que pedir un crédito con Infonavit es una de sus opciones, deben saber que este instituto ya actualizó sus requisitos para hacer el trámite todavía más fácil, eso dicen.

Nuevos requisitos para tener un crédito con INFONAVIT
Nuevos requisitos para tener un crédito con INFONAVIT

Ok, los cambios hechos por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se anunciaron recién empezó octubre y son para facilitar el trámite de un crédito.

Sobre todo para los/las jóvenes. ¿La razón? El gobierno de Claudia Sheinbaum ve a los jóvenes con una buena capacidad para cumplir con un crédito de hasta 30 años.

¿Casas para millennials? Nuevos requisitos para tener un crédito con INFONAVIT
Foto: Manuel Velasquez-Getty Images.

Es decir, su capacidad no está determinada por todo el tiempo que ya llevan trabajando o cuántos puntos tienen, sino porque les queda camino para adquirir un compromiso como el pago del crédito —de hasta 30 años— de una casa.

Nuevos requisitos

  • Que el trabajador o la trabajadora no tenga casa propia.
  • Y va de nuevo: tener un empleo formal.

Estos cambios tienen este pilón: para pedir un crédito no es necesario tener mil 80 puntos.

¿Casas para millennials? Nuevos requisitos para tener un crédito con INFONAVIT
Foto: Carlos Reyes-Pexels.

Es más, los/las jóvenes pueden echarle un ojo a este trámite a partir de los 6 meses de antigüedad laboral —antes, la espera era de, al menos, un año.

¿Cómo y dónde tramitar el crédito para una casa o departamento con Infonavit?

El trámite se puede llevar a cabo de manera presencial —en los centros de servicio de Infonavit— o digital, acá la página.

Para entrar a ‘Mi Cuenta Infonavit’ sólo necesitan teclear su número de seguridad social y, ya dentro, pueden consultar su expediente y checar los tipos de créditos.

Ese tan sólo es el inicio de un proceso en el que deben considerar, si es que les interesa comprar una casa o depa de un particular, el avalúo con una empresa autorizada.

¿Casas para millennials? Nuevos requisitos para tener un crédito con INFONAVIT
Foto: Getty Images.

Pasar por la precalificación y evaluación del monto del crédito, así como de a cuánto serán los descuentos a nómina. Elegir notarías, la firma y escrituración. Y el expediente digital.

Por cierto, el plan del Infonavit es también entregar casas de 60 metros cuadrados —ya saben, con dos cuartos, cocina, baño, comedor y sala, así como lugar de estacionamiento y área de servicio. ¿Qué tal? ¿Les interesa?

