6 cosas que revelaron las inundaciones en México y nos enojan

Lo que necesitas saber: El análisis de las inundaciones en México es importante porque se trata de asuntos de protección civil y prevención de riesgos que ayudarían a la población —y las mismas autoridades— a enfrentar emergencias.

Las inundaciones de la primera semana de octubre de 2025 en México han revelado una serie de omisiones y negligencias sobre las que hay que estar atentos para, entre otras cosas, evitar su repetición.

Sobre todo porque se trata de asuntos de protección civil y prevención de riesgos que ayudarían a la población —y las mismas autoridades— a enfrentar emergencias como las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

Poza Rica, Veracruz. Foto: Hector Quintanar-Getty Images.

Y en este caso, repasamos 6 cosas que revelaron las inundaciones en México —en especial, en Veracruz.

6 cosas que revelaron las inundaciones en México

Había un atlas de riesgo que… ignoraron

Y, si no lo ignoraron, entonces, ¿por qué las anotaciones hechas en el Atlas de Riesgos de Veracruz 2023 no fueron atendidas? O, sí… pero a medias.

Las inundaciones por lluvias fuertes, intensas y torrenciales no son cosa nueva para Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Foto: app.conagua.gob.mx.

Sobre todo las relacionadas con el río Cazones —que nace entre los estados de Hidalgo y Puebla y desemboca en el Golfo de México por Veracruz.

Este atlas de riesgo, elaborado por la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, indicó las zonas de riesgo ante las lluvias intensas, así advertir que las obras de protección para la población ante estos fenómenos estaban inconclusas.

Un muro que no se construyó

Entre las obras que no se construyeron para proteger a la población en riesgo de la cuenca del río Cazones estaría un muro de contención para el mismo río.

¿Cuál fue la bronca? Nunca lo terminaron. Y eso lo reveló el alcalde de Poza Rica Fernando, el “pulpo”, Remes en un video de hace unos años en el que decía que tenían que continuar con la construcción de ese muro.

Foto: @jorgegogdl

“No modo, me están grabando, que me metan a la cárcel”, dijo después de insinuar que el dinero para su construcción lo desviaron.

Todo este asunto causó indignación por la cuestión del mal uso de los recursos y cómo las autoridades pudieron pasar todo ese tiempo sin trabajar en las obras de protección para la población en caso de un riesgo de inundación en el río Cazones, sobre todo el Poza Rica.

La presidenta Claudia Sheinbaum, desde su cancha, dijo que revisarán con lupa el expediente del proyecto de la construcción del muro, cuyo presupuesto sería de 14 millones de pesos.

En cuanto a Remes, fue acusado por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz por la desaparición de 25 millones de pesos.

¿Y qué pasó con el presupuesto para las obras?

En general, el Atlas de Riesgos de Veracruz de 2023 explicó que después de las inundaciones de octubre de 1999 —que también arrasaron este estado así como Hidalgo, Tabasco y Puebla—, el gobierno Federal destinó parte del dinero del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) para iniciar las obras en Poza Rica y Plan de Ayala para construir infraestructura que protegiera a la población de las inundaciones.

Foto: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.

Corte a: las obras no se concluyeron. Y, de hecho, el mismo Atlas de Riesgo enfatizó de su importancia para evitar futuras tragedias.

Una secretaria de Protección Civil con tan sólo unos cursos sobre la materia

Paradójicamente, el Atlas de Riesgos de Veracruz 2023 fue entregado bajo la gestión de Cuitláhuac García.

Su elaboración corrió a cargo de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz… dirigida por Guadalupe Osorno Maldonado, maestra en Literatura Mexicana y doctora en Antropología.

Foto: @rocionahle

La cosa es que el CV de Osorno Maldonado aparecen unos cursos —dos de ellos en línea y de máximo 10 horas, diseñado para que cualquier funcionario los tome— y un diplomado sobre protección civil.

Pese a la falta de especialización, Osorno repitió en este puesto con el gobierno de Rocío Nahle.

Un estudiante a cargo de Protección Civil de Poza Rica

El nombramiento de un estudiante como titular de Protección Civil es otro de los puntos preocupantes de esta lista.

Se trata de Carlos Agustín Escudero, director de Protección Civil de Poza Rica, Veracruz, estudiante de Derecho y, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, su nivel máximo de estudios que se pueden comprobar es el bachillerato.

Foto: @GN_MEXICO_

En su CV, Escudero tiene cursos de protección civil de una duración de 5, 8 y 40 horas, cosa más que preocupante porque él está a cargo de la institución encargada de proteger a la gente ante situaciones de riesgo y emergencias.

La aseguradora sin fondos de Rocío Nahle

Llegamos a la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVISI) creada en el gobierno de Rocío Nahle con el objetivo de cubrir al estado ante fenómenos meteorológicos, desastres y otro tipo de riesgos.

Lo indignante es que AVISI fue creada sin fondos propios… Así como lo leen: sus recursos los dejaron a merced de lo que asigne la Secretaría de Finanzas de Veracruz.

¿Lo peor? Es que tampoco existe evidencia de su operación ni cuánto dinero y para qué aporta la Secretaría de Finanzas a esta aseguradora casi casi fantasma, que llegó para sustituir el seguro ante desastres contratado en el gobierno de Cuitláhuac García.

Y esto nos recuerda también a la desaparición del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), acusado de malos manejos, pero cuya desaparición dejó un hueco en la transparencia y eficiencia de la asignación de dinero para afrontar situaciones de emergencias.

Si bien existe un FONDEN en el Ramo 23 del gobierno de México, lo cierto es que parece más una cuestión de formalismos porque el dinero destinado para distintos tipos de desastres lo asigna la misma Secretaría de Hacienda.