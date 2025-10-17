Desbordamiento del río Cazones, una tragedia que se pudo prevenir

Lo que necesitas saber: El caso del río Cazones es un ejemplo de la importancia de los trabajos y la coordinación de gobiernos con Protección Civi

¿Pudo prevenirse la tragedia ante las lluvias que provocaron el desbordamiento del río Cazones? La respuesta la encontramos en el Atlas de Riesgos de Veracruz 2023 que, desde entonces, ya advertía de los impactos en la zona.

Y de los riesgos a los que se enfrentaban las autoridades y la población, de no llevar a cabo obras de construcción para proteger a los/las habitantes de la cuenca del Río Cazones.

Foto: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.

Desbordamiento del río Cazones

Además del Atlas de Riesgos de 2023, también tenemos los avisos meteorológicos publicados por la Conagua (Comisión Nacional del Agua) como una herramienta preventiva.

Estos avisos comenzaron a compartirse desde el lunes 6 de octubre —con la indicación de lluvias muy fuertes— hasta el 10 con lluvias torrenciales para Hidalgo, Veracruz y Puebla, tres de los 5 estados afectados por las inundaciones.

Foto: Hector Quintanar-Getty Images.

(Los otros dos son Querétaro y San Luis Potosí, dejando un saldo total de al menos 70 personas fallecidas y 72 no localizadas).

Inundaciones de 1999

La información que contiene el Altas de Riesgos de Veracruz 2023 —realizado por Protección Civil del estado— se basa en la terrible experiencia de las inundaciones en octubre de 1999 en este estado más Puebla, Hidalgo y Tabasco, donde se registraron lluvias torrenciales causadas por una depresión tropical.

En la cuenca del Río Cazones los niveles de inundación superaron los 2 metros de altura, en las zonas bajas. El sistema de agua potable colapsó, al igual que el drenaje de agua residual y decenas de familias perdieron su patrimonio.

La verdad, es que esta experiencia sirvió como un referente para que las autoridades se prepararan ante situaciones de riesgo relacionadas con las lluvias intensas en la cuenca del Río Cazones.

Foto: app.conagua.gob.mx.

De hecho, existen distintas investigaciones que se dedicaron a analizar las causas —más allá de las naturales— de estas inundaciones y de qué manera se podían preparar las autoridades en cuestiones de prevención y reacción.

Uno de los diagnósticos los encontramos en ‘Las inundaciones de 1999 en Veracruz y el paradigma de la vulnerabilidad’ de Benigno Aguirre y Jesús Manuel Macías.

Ahí, los autores concluyeron que los gobiernos debían concentrarse en los planes de evacuación de manera vertical —el verdadero contacto con la gente a través de distintos medios para hacer llegar las alertas y posibles evacuaciones— y el mejoramiento de los servicios, más allá de la asistencia a las personas afectadas tras las inundaciones.

El Atlas de Riesgos en Veracruz

El mismo Atlas de Riesgos de 2023 indicó que si bien existían obras para proteger a la población de la cuenca del Río Cazones, lo cierto es que todavía no estaban terminadas.

Foto: Hector Quintanar-Getty Images.

Y, advirtió, que en caso de seguir incompletas, el escenario ante otra tanda de lluvias torrenciales sería el mismo, con serios y severos problemas de inundación.

Un muro de contención inconcluso

Pese a esta información, las capacidades preventivas de coordinación en protección civil se quedaron cortas.

Hoy sabemos que está inconclusa la construcción de un muro de contención sobre el margen derecho del Río Cazones, en Poza Rica —uno de los municipios más afectados.

El caso del muro se dio a conocer vía un video de 2023 donde el alcalde Fernando Remes admitió que los trabajos se detuvieron pese a contar con los recursos para su construcción —un presupuesto de 14 millones de pesos.

Foto: @conagua_clima

A eso se suma el hecho de que la titular de Protección Civil de Veracruz —que ya lleva dos gobiernos seguidos (el de Cuitláhuac García y Rocío Nahle) y, paradójicamente, la institución donde está realizó el Atlas de Riesgos de 2023— es experta en Literatura y Antropología.

Y sobre cuestiones de Protección Civil… ha hecho cursos —en línea y de unas 10 horas—, además de un diplomado.

Eso no es todo

El muro es sólo una parte de toda la estructura para proteger a la población ante la intensidad de fenómenos meteorológicos.

Foto: @CNPC_MX

El mismo Atlas de Riesgos de 2023 indicó que después de las inundaciones de 1999, el gobierno Federal inyectó dinero del FONDEN para iniciar las obras y construcciones en Poza Rica y la colonia Plan de Ayala. La gran bronca es que… este plan siguió inconcluso.

El río Cazones

El río Cazones está ubicado en la cuenca del mismo nombre que, a su vez, nace entre los estados de Hidalgo y Puebla y desemboca en el Golfo de México por Veracruz.

Screenshot

Y, precisamente, en Veracruz suelen pegar más las inundaciones, sobre todo en los municipios de Coyutla, Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo, Cazones de Herrera y Papantla.

Una tragedia que se pudo prevenir

Entonces, con esta información podemos repensar en el hecho de que decir “desastres naturales” podría ser un término erróneo porque estos desastres no son solo provocados por la naturaleza, sino que aquí interviene la falta de preparación de los gobiernos y su coordinación con la población para prevenirse y protegerse de los impactos.

En el caso de las inundaciones de Veracruz no está de más saber que el río Cazones es el protagonista histórico de las mayores afectaciones.

Que las lluvias se registran cada año —en menor o mayo intensidad— y que por Veracruz cae casi el 33% de las lluvias en todo México, a través de 13 cuencas, entre ellas la cuenca del río Cazones.

El caso del río Cazones —que durante la madrugada del 10 de octubre de 2025 aumentó 4 metros su nivel en sólo 3 horas— es un ejemplo de la importancia de los trabajos y la coordinación de gobiernos con Protección Civil y la fiscalización de malas prácticas que impidan llevarlos a cabo.