Un seguro contra desastres (sin fondos) en Veracruz por Rocío Nahle

Lo que necesitas saber: Además de la cuestión de la aseguradora, la secretaria de Protección Civil de Veracruz es... expertise en Literatura y Antropología con unos cursos de certificación en CP.

El gobierno de Rocío Nahle está bajo la lupa tras las inundaciones en Veracruz, que han dejado un saldo de al menos 29 personas fallecidas y otras 18 no localizadas. Los cuestionamientos van desde las acciones preventivas de las autoridades estatales hasta su capacidad de respuesta.

Además de la declaración que Rocío Nahle se aventó el viernes 10 de octubre, después de los momentos más cañones, al minimizar el desbordamiento del río Cazones.

Gobernadora de Veracruz // X: @GobiernoVer

El seguro de desastres en Veracruz por Rocío Nahle

Por aquí toca hablar de un par de polémicas que han surgido con respecto a una aseguradora —que no está autorizada ante la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas— creada por el gobierno de Rocío Nahle para actuar ante desastres como las inundaciones que arrasaron con al menos 40 municipios.

Foto: Hector Quintanar-Getty Images.

O de la reelección de la secretaria de Protección Civil de Veracruz, cuyo expertise es la Literatura y Antropología.

La creación de una aseguradora estatal en Veracruz

Todo comenzó en mayo de 2025 con la conclusión de un contrato firmado entre el gobierno del también morenista Cuitláhuac García y una aseguradora que ofrecía coberturas por daños directos e indirectos ante desastres como las inundaciones de octubre.

Dicho sea de paso, la gestión de este seguro estaba en manos de la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) veracruzana.

Foto: segobver.gob.mx.

La cosa es que el gobierno de Rocío Nahle decidió no renovar este contrato ni buscar un convenio similar.

Optó por la creación de un seguro estatal. La Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVISI), que funcionaría como Organismo Público Descentralizado (OPD) enlazado a la Sefiplan.

Las tareas de la Aseguradora Veracruzana de Nahle

Entre los objetivos de la Aseguradora Veracruzana están asegurar a los trabajadores y las trabajadoras del gobierno veracruzano.

Además de la cobertura de seguros patrimoniales y financieros ante “desastres naturales, fenómenos hidrometeorológicos y cualquier otro riesgo que afecte sus bienes y servicios”.

Foto: @jorgegogdl

Dicho en otras palabras: asegurar al mismo gobierno en sus capacidades ante distintos tipos de desastres y fenómenos.

La gran bronca es que…

La publicación del decreto de la creación de la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales no detalló cuánto dinero destinarían para su formación e integración.

Aunque sí mencionó que el presupuesto inicial de la AVISI correría a cargo de la Sefiplan, que a su vez tomaría el dinero ya autorizado en el plan de gastos de 2025.

O sea, la creación de la AVISI fue una cosa muy general y ambigua. Sin explicar a la gente de Veracruz cómo funcionaría esa aseguradora ni con cuánto dinero y para qué tareas en específico.

Foto: @rocionahle

Otro de las broncas reportadas —en este caso por Imagen de Veracruz— es que no hay evidencia de que AVISI esté operando.

De hecho, si se le echan un ojo al portal de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF) —que da luz verde para la creación y operación de las aseguradoras en México— los datos de la AVISI no aparecen.

¿Conclusión? Esta aseguradora no cuenta con fondos propios ni sectorizados —o específicos—, pues depende del dinero que le presupueste la Sefiplan y, de acuerdo con Imagen Veracruz, no hay evidencia de su operación.

Del otro lado de la moneda y ante el impacto de las inundaciones de octubre, el gobierno de Veracruz tuvo que cambiar el decreto de la creación del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres.

Foto: @rocionahle

¿El objetivo? Usar el dinero de este fideicomiso no sólo para la reparación de daños sino para la reconstrucción de obra pública, vivienda, compra de insumos, mitigación y emergencias, así como reconstrucción.

Secretaria de Protección Civil de Veracruz experta en Literatura y ratificada por Rocío Nahle

Desde 2018 hasta 2025 Guadalupe Osorno Maldonado es la secretaria de Protección Civil de Veracruz… con un diplomado en Sistema de Comando de Incidentes por la Universidad Naval de la Secretaría de Marina.

Y una certificación en competencia laboral en elaboración de programas especiales de Protección Civil, de acuerdo al riesgo.

¿Eso es todo? No. Osorno también tomó el curso de unas horas y en línea de Conociendo el Sistema Nacional de Protección Civil.

Foto: @rocionahle

Y otro de 5 horas (también en línea) sobre la gestión integral del riesgo de desastres —dirigido a funcionarias y funcionarios públicos. Los dos impartidos por el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres).

Esta información causa más ruido si tomamos en cuenta que el fuerte de Guadalupe Osorno es la Antropología y Literatura.

La secretaria de Protección Civil de Veracruz es maestra en Literatura Mexicana y antropóloga social por la UV y doctora en Antropología por la UNAM.

En poco más de 10 años Osorno Maldonado trabajó como docente de materias relacionadas con teorías de la cultura. Y en 2018 llegó al Congreso veracruzano como diputada hasta ser nombrada por Cuitláhuac García como secretaria de Protección Civil. Y reelecta por la misma Rocío Nahle.

Por cierto, por acá dejamos una buena nota sobre cómo ayudar a los estados afectados por las inundaciones.