Lo que necesitas saber: El Ministerio de Exteriores de Irán informó que la decisión de Argentina es una medida inaceptable y peligrosa desde el punto de vista político.

La situación entre Irán y Argentina va de mal a peor… y es que luego de que el gobierno de Milei declarara como grupo terrorista a la Fuerza Quds, las autoridades iraníes calificaron la medida “inaceptable” y hasta advirtieron que “habrá respuesta”.

Javier Milei, presidente de Argentina / Foto: @JMilei

Irán rechaza decisión de Argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds

El mismo día que Argentina se convirtió oficialmente en miembro fundador de la ‘Junta de Paz de Gaza’ que creó Donald Trump, el gobierno de Milei decidió declarar a la Fuerza Quds de Irán como grupo terrorista, algo que no pasaron por alto…

En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Irán informó que la decisión de Argentina es una medida inaceptable y peligrosa desde el punto de vista político.

“Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable (…) sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”, advirtieron.

Bandera de Irán // Foto: Pexels.

Argentina responsabiliza a la Fuerza Quds por dos ataques en la década de los 90

Como ya te adelantábamos, esta respuesta de Irán ocurre un día después de que el gobierno de Argentina declara como organización terrorista a la Fuerza Quds y trece personas vinculadas a este grupo militar iraní.

De acuerdo con el comunicado, se responsabilizó a la Fuerza Quds por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

“Los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”, señalaron.

En fin, habrá que ver si esta situación escala, aunque Irán las tiene de perder contra la gran amistad que Milei tiene con Trump…