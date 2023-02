“Lo que cala es la pin$%&e burla”, dicen los clásicos… y la frase viene bien con esto que hace la cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide. Pues ya parece que nomás se burla del respetable que la critica por su poca atención con respecto a lo que sucede tras la tragedia en Turquía y Siria.

En el capítulo anterior de las locas aventuras de Arvide en Turquía, la cónsul negó información sobre cómo ayudar a la gente afectada por los terremotos en Turquía. No sólo eso, sino que, muy digna, ya mero pidió no andarla molestando con esos asuntos:

“A mí?? Cuándo?? Por qué?? Yo no soy la instancia”, escribió en su cuenta Twitter la cónsul Arvide, luego que en Publimetro evidenciaron que no ofreció ningún tipo de respuesta al grupo de Los Topos, los cuales, querían trasladarse a Turquía para ayudar en los trabajos de rescate.

La burla (o poca memoria) de Arvide se deja ver ahora que, gracias a intervención del canciller Marcelo Ebrard, Los Topos ya están en Turquía… y, para las agruras de Isabel Arvide, arribaron mero a Estambul, donde ella – dizque – representa a México.

“Qué pena no saber que veían a Estambul”, escribió Arvide ante el mensaje difundido por Los Topos para dar a conocer que ya están listos para ayudar en las labores de rescate de sobrevivientes del terremoto en Turquía. “Me hubiese gustado ir al aeropuerto y ponerme a sus órdenes”, aseguró la funcionaria.

Nuestra célula de búsqueda y rescate ya se encuentra en Estambul, esperando la conexión hacia Dana agradecemos a Sergio Juarez de la @EmbTurquia por todo el apoyo. pic.twitter.com/f9IBVUQnab — ????? ?????????? ?. (@toposadrenalina) February 8, 2023

“Pues si eres cónsul y no sabes esto”, “todos sabíamos menos tú”, “justo estos momentos de crisis son los que ponen a prueba la capacidad de las personas”, “¿Pues no decías que no ere la instancia?”, fueron algunos de los mensajes que internautas encabr%&/dos le dejaron a Isabel Arvide a su mensaje contradictorio.

Ante las críticas a su labor como cónsul (por el cual gana casi 100 mil pesos al mes), Arvide señala que desquita su sueldo atendiendo hasta 35 citas diarias. Además tiene que “escribir correos, atender hombres de negocios, cumplir con invitaciones y compromisos oficiales”. Uffffff y no sólo eso: también “atender el teléfono de emergencia y hacer pasaportes de emergencia”.