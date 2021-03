Motivo de conflicto: Italia impide exportación de vacunas contra Covid de AstraZeneca a Australia

El año pasado se vivió un episodio de mucha tensión diplomática por culpa del coronavirus, cuando Turquía retuvo respiradores artificiales para pacientes con Covid-19 que le pertenecían a España, para usarlos en su propia población. Bueno, algo similar ocurrió este fin de semana entre Italia y Australia, pero ahora con las vacunas de AstraZeneca.

Resulta que la Unión Europea y AstraZeneca llevan ya algunas semanas en conflicto porque las autoridades europeas acusan a la farmacéutica de presentar importantes retrasos en el suministro de las vacunas comprometidas para la región.

Y tan alto ha escalado la cosa, que la UE emitió una regulación que permite a los países donde se producen las vacunas contra Covid-19, impedir que éstas sean exportadas si la farmacéutica en cuestión no ha cumplido sus obligaciones con ellos.

Italia bloquea exportación de vacunas de AstraZeneca hacia Australia

Y pues eso ya sucedió. Este viernes Italia bloqueó la exportación de vacunas contra Covid-19 destinadas para Australia. Y lo delicado es que, más allá de acusaciones de algún presidente sobre que ciertos países acaparan las vacunas, acá ya hablamos de una decisión tomada por un gobierno para quedarse con las vacunas solicitadas por otro país.

De acuerdo con CNN, el portavoz del primer Ministro de Italia confirmó la decisión y aseguró que fue tomada con apoyo de la Unión Europea. Se trata de una carga de 250 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca producidas en una planta de Italia, las cuales fueron solicitadas por Australia desde el pasado 24 de febrero.

Los motivos que argumentaron

Las autoridades italianas ya habían dado luz verde a la exportación, pero luego se echaron para atrás porque supuestamente el número de vacunas que se irían para Australia era “muy alto” comparado con las que están recibiendo para su población.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia justificó la decisión de “retener” las vacunas contra el coronavirus. Aseguraron que la acción responde a los retrasos de AstraZeneca en el suministro de vacunas para Italia y la UE en general, además de que Australia no está en la lista de países “vulnerables”.

De acuerdo con la BBC, el gobierno de Australia manifestó que las dosis que recibirían desde Italia no estaban todavía consideradas en su plen de distribución de las próximas semanas (básicamente que todavía no las pagaban), por lo que no parecen tener intención de emitir alguna respuesta fuerte hacia el gobierno de Italia por su decisión.

Ya el tiempo dirá si en verdad la cosa no pasa a mayores…