Lo que necesitas saber:

El concierto se da justo en medio de una polémica política, pues este domingo el principal candidato a diputado del partido de Milei, renunció a su candidatura para las legislativas del 26 de octubre.

Cuando uno cree que ya lo vio todo en la política, llega Javier Milei a demostrar lo contrario… pues en la presentación de su nuevo libro ‘La construcción del milagro’, el presidente de Argentina se olvidó de su cargo y dio un concierto de rock.

presidente-javier-milei-presenta-libro-concierto-rock-1
Concierto de Milei // Foto: Getty Images

De presidente a estrella de rock: Milei presenta libro con un concierto

No, no es broma. Frente a más de 15 mil espectadores, el presidente de Argentina, Javier Milei, decidió presentar su nuevo libro sobre el “milagro” argentino de una forma poco usual: con un concierto de rock.

El show sucedió este lunes en el Movistar Arena (donde se presentarán Soda Stereo Ecos) y no fue cualquier espectáculo, pues el mandatario fue quien cantó los temas de rock, además de una canción folclórica.

Con una voz rasposa y grave, Javier Milei, acompañado de su grupo “la Banda Presidencial” (formada por diputados y senadores) interpretaron canciones como Panic show de La Renga y Demoliendo hoteles de Charly García. Y si te perdiste el momento, acá te lo dejamos:

Concierto en medio de la polémica…

Este espectáculo del presidente argentino se da justo en medio de una polémica política, pues este domingo el principal candidato a diputado del partido de Milei, renunció a su candidatura para las legislativas del 26 de octubre.

El diputado José Luis Espert enfrenta acusaciones de fraude y narcotráfico en Estados Unidos, algo que el presidente argentino considera como “una operación siniestra” de la oposición.

